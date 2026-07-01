Inclusione lavorativa all’Asp di Enna: assunti otto nuovi dipendenti

Otto nuovi lavoratori entrano a far parte dell’organico dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna. Nella settimana appena trascorsa sono stati firmati i contratti a tempo indeterminato e full time che concretizzano la convenzione siglata lo scorso dicembre tra l’Asp e il Centro per l’impiego di Enna e Leonforte. L’iniziativa rientra nelle disposizioni previste dalla legge 68 del 1999 per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

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Le nuove figure professionali a supporto dei servizi

Sei dei nuovi assunti ricopriranno il ruolo di operatori tecnici, mentre due opereranno come coadiutori amministrativi. L’ingresso di queste nuove professionalità rappresenta un supporto fondamentale per l’efficienza delle strutture dislocate su tutto il territorio provinciale. Entrano così ufficialmente nella squadra dell’Azienda sanitaria Concetta Castrogiovanni, Gaetano Polentino, Luigi Pasqualucci, Massimo Gullotta, Mario Salamone, Katia Stefania Corriere, Giuseppe Paolillo e Graziella Zito. I neo dipendenti saranno impiegati in mansioni compatibili con i profili professionali richiesti, nel totale rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro.

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Un passo avanti verso la quota d’obbligo

Il traguardo raggiunto unisce il valore sociale all’utilità pratica per l’intero sistema sanitario locale. L’inserimento di queste risorse permette di colmare specifiche carenze di organico in settori chiave, migliorando di conseguenza i servizi offerti ai cittadini. L’operazione avvicina inoltre l’Asp di Enna alla quota d’obbligo del sette percento stabilita dalla normativa per gli enti pubblici. Il progetto si è concretizzato grazie alla determinazione della direzione strategica, all’impulso del direttore amministrativo Maria Sigona e alla stretta sinergia con il Centro per l’impiego, che ha fornito graduatorie e candidature qualificate.

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Le dichiarazioni della direzione generale

L’intesa tra le istituzioni ha dimostrato come la cooperazione possa generare effetti positivi e immediati per la collettività. Il direttore generale dell’Asp, Mario Zappia, ha commentato positivamente il traguardo raggiunto. «La firma di questi contratti rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione e la dimostrazione che gli impegni che ci assumiamo non rimangono sulla carta», ha dichiarato il manager. Zappia ha poi aggiunto un pensiero per i neo assunti: «Diamo il benvenuto ai nuovi colleghi, certi che sapranno offrire un contributo importante al funzionamento dei nostri servizi. Rinnoviamo il nostro ringraziamento al Centro per l’impiego per la collaborazione attenta, nonché agli uffici delle risorse umane che hanno reso possibile pragmaticamente questo percorso virtuoso».