Grandi eventi e shopping a Dittaino: al Sicilia Outlet Village arrivano Fedez, Samurai Jay e Clara

Il grande pubblico si prepara a invadere le piazze del Sicilia Outlet Village per una rassegna estiva straordinaria. Per tre fine settimana consecutivi il noto polo commerciale nel cuore dell’Isola ospiterà il Summer Music Village. L’evento gratuito unisce la passione per la musica dal vivo con il mondo della moda. Sotto il cielo stellato di Dittaino saliranno sul palco nomi di primo piano della scena artistica italiana, pronti a regalare emozioni a migliaia di visitatori.

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Il calendario dei concerti e i protagonisti della rassegna

Il programma degli appuntamenti inizierà domenica 12 luglio con la performance di Samurai Jay, che trascinerà i fan con le sue sonorità urban. Il fine settimana successivo, sabato 18 luglio, salirà in cattedra Fedez con uno show speciale e un dj-set per far ballare l’intera arena. Clara chiuderà la manifestazione domenica 26 luglio con una tappa del suo tour live. La collaborazione con Nokep TV unisce perfettamente la musica allo shopping, infatti la direzione del Village spiega che l’obiettivo è «coniugare la music experience allo shopping» per fare dialogare moda, stile e tempo libero in un’unica proposta.

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Informazioni utili per accedere all’arena ed evitare le code

L’ingresso all’area dei concerti non prevede costi ma richiede una registrazione obbligatoria sul circuito Eventbrite. Gli utenti possono già prenotare i pass gratuiti per la serata di Samurai Jay fino a esaurimento dei posti disponibili. I cancelli apriranno alle ore 16.00 e il personale distribuirà ai registrati un braccialetto identificativo per consentire il libero transito. Alle ore 19.00 comincerà il pre-show ufficiale prima dell’ingresso degli artisti sul palco. Durante le giornate degli spettacoli i 170 negozi del centro rimarranno aperti per permettere a tutti di scoprire le promozioni dei saldi estivi.