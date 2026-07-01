Allarme demografico a Palermo ed Enna: popolazione in calo e invecchiamento

La Città Metropolitana di Palermo e la provincia di Enna stanno attraversando una fase di marcato declino demografico. A delineare questo scenario preoccupante è “Il barometro dell’economia territoriale”, un’analisi recente elaborata dal Centro Studi Guglielmo Tagliacarne e diffusa dalla Camera di Commercio di Palermo ed Enna. I dati restituiscono l’immagine di un territorio che invecchia, dove si fanno sempre meno figli e da cui molti scelgono di emigrare, ridisegnando di fatto le prospettive di sviluppo locale.
Il monito di Alessandro Albanese
«I dati che abbiamo non sono semplici statistiche, ma indicatori fondamentali per comprendere le traiettorie di sviluppo e le fragilità strutturali del nostro tessuto economico e sociale», ha dichiarato Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna. Di fronte a questa transizione demografica, Albanese richiama tutte le istituzioni a un impegno straordinario. «Questi trend pongono sfide importanti per il futuro del territorio ed evidenziano sfide demografiche e sociali significative», ha aggiunto, sottolineando la necessità di politiche per incentivare la natalità, trattenere i giovani e pianificare servizi adeguati per una popolazione sempre più anziana. «La demografia – ha concluso il presidente – è il battito cardiaco dell’economia e dobbiamo assicurarci che questo battito rimanga vitale per le generazioni future».
I numeri del declino territoriale
Il rapporto evidenzia differenze territoriali ma una tendenza comune al ribasso. Se a Palermo il Tasso di Fecondità Totale (TFT) si attesta a 1,27 figli per donna, a Enna il dato crolla a 1,12, segnando il tasso più basso e un indice di vecchiaia da primato. La tenuta demografica è a rischio: per la provincia di Enna si stima una drastica riduzione della popolazione residente del 25,5% entro il 2050 (dopo un calo del 14,4% tra il 2002 e il 2026), mentre Palermo prevede una contrazione del 18,8% nello stesso periodo. L’invecchiamento galoppa: le proiezioni al 2050 per l’indice di vecchiaia toccano il 384,6% per Enna e il 306,2% per Palermo.
L’urgenza di creare opportunità
A ribadire l’allarme è intervenuto anche Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio Palermo Enna. «La lettura di questi indicatori deve spingerci ad agire con tempestività», ha affermato, accendendo i riflettori sul tasso di migrazione verso l’estero. Questo dato, secondo Barcellona, segnala «l’urgenza di creare opportunità concrete per i giovani, affinché non siano costretti a cercare altrove il proprio futuro». L’Ente camerale conferma così il suo ruolo di osservatorio privilegiato, mettendo i dati del “Barometro” a disposizione di decisori e stakeholder per orientare politiche di contrasto allo spopolamento e favorire la coesione territoriale.
I numeri della provincia di Enna
Barometro dell'economia territoriale e dinamiche demografiche