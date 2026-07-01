Allarme demografico a Palermo ed Enna: popolazione in calo e invecchiamento

La Città Metropolitana di Palermo e la provincia di Enna stanno attraversando una fase di marcato declino demografico. A delineare questo scenario preoccupante è “Il barometro dell’economia territoriale”, un’analisi recente elaborata dal Centro Studi Guglielmo Tagliacarne e diffusa dalla Camera di Commercio di Palermo ed Enna. I dati restituiscono l’immagine di un territorio che invecchia, dove si fanno sempre meno figli e da cui molti scelgono di emigrare, ridisegnando di fatto le prospettive di sviluppo locale.

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Il monito di Alessandro Albanese

«I dati che abbiamo non sono semplici statistiche, ma indicatori fondamentali per comprendere le traiettorie di sviluppo e le fragilità strutturali del nostro tessuto economico e sociale», ha dichiarato Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna. Di fronte a questa transizione demografica, Albanese richiama tutte le istituzioni a un impegno straordinario. «Questi trend pongono sfide importanti per il futuro del territorio ed evidenziano sfide demografiche e sociali significative», ha aggiunto, sottolineando la necessità di politiche per incentivare la natalità, trattenere i giovani e pianificare servizi adeguati per una popolazione sempre più anziana. «La demografia – ha concluso il presidente – è il battito cardiaco dell’economia e dobbiamo assicurarci che questo battito rimanga vitale per le generazioni future».

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I numeri del declino territoriale

Il rapporto evidenzia differenze territoriali ma una tendenza comune al ribasso. Se a Palermo il Tasso di Fecondità Totale (TFT) si attesta a 1,27 figli per donna, a Enna il dato crolla a 1,12, segnando il tasso più basso e un indice di vecchiaia da primato. La tenuta demografica è a rischio: per la provincia di Enna si stima una drastica riduzione della popolazione residente del 25,5% entro il 2050 (dopo un calo del 14,4% tra il 2002 e il 2026), mentre Palermo prevede una contrazione del 18,8% nello stesso periodo. L’invecchiamento galoppa: le proiezioni al 2050 per l’indice di vecchiaia toccano il 384,6% per Enna e il 306,2% per Palermo.

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L’urgenza di creare opportunità

A ribadire l’allarme è intervenuto anche Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio Palermo Enna. «La lettura di questi indicatori deve spingerci ad agire con tempestività», ha affermato, accendendo i riflettori sul tasso di migrazione verso l’estero. Questo dato, secondo Barcellona, segnala «l’urgenza di creare opportunità concrete per i giovani, affinché non siano costretti a cercare altrove il proprio futuro». L’Ente camerale conferma così il suo ruolo di osservatorio privilegiato, mettendo i dati del “Barometro” a disposizione di decisori e stakeholder per orientare politiche di contrasto allo spopolamento e favorire la coesione territoriale.