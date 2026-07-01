Ad Enna si organizza una cena di gala “sensoriale”,

Un’iniziativa singolare ma soprattutto di condivisione con il prossimo, ovvero, in questo caso con coloro che sono privi della vista. Una cena di gala “sensoriale”, organizzata dall’avvocato Vincenzo Vinciprova a Villa Artemide per il prossimo tre luglio alle 20,30.

“Chiudere gli occhi per vedere davvero. Spegnere la vista per accendere tutti gli altri sensi”. È questa la straordinaria promessa della “Dinner in the Dark”.

Non sarà una semplice cena. ma un’esperienza che invita a rallentare, a lasciare fuori dalla porta la frenesia quotidiana, gli schermi, le notifiche, le luci artificiali e tutto ciò che normalmente cattura l’ attenzione. “Nel buio, infatti- dice Vincenzo Vinciprova- ogni dettaglio assume un significato diverso: un profumo diventa un ricordo, una consistenza racconta una storia, un sapore si trasforma in emozione”.

A lume di candela e immersi in un’atmosfera intima e raffinata, gli ospiti saranno protagonisti di un percorso sensoriale che li porterà a riscoprire il piacere autentico della condivisione e della meraviglia. Un viaggio capace di mettere tutti sullo stesso piano, abbattendo barriere e pregiudizi, per vivere il mondo da una prospettiva nuova e sorprendente.

La serata consisterà, quindi, in una prestigiosa cena di gala a quattro mani, firmata da due professionisti d’eccezione: il Blind Chef Anthony Andaloro, esempio di determinazione e talento, e la Lady Chef Lorella La Rocca, interprete di una cucina elegante e ricca di passione. Insieme daranno vita a un menù studiato per stupire e coinvolgere, dove ogni portata sarà una scoperta e ogni assaggio un piccolo viaggio nell’ignoto.

La “Dinner in the Dark” rappresenta anche un’importante occasione di sensibilizzazione e solidarietà. Attraverso il buio, infatti, i partecipanti avranno l’opportunità di avvicinarsi, anche solo per qualche ora, a una diversa percezione della realtà, sviluppando empatia, consapevolezza e una maggiore attenzione verso il valore dell’inclusione.

L’iniziativa, già apprezzata in numerose città del mondo, arriva per la prima volta a Leonforte con l’ambizione di lasciare un segno nel cuore dei partecipanti. Perché alcune delle emozioni più intense non hanno bisogno di essere viste per essere ricordate.

I posti disponibili sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. In pratica, prima della cena, gli ospiti saranno bendati e dovranno riconoscere i cibi che Andaloro gli proporrà. È un modo di condividere e di empatizzare in maniera emozionante con chi è privo del senso della vista. Terminato questo momento, i partecipanti toglieranno la benda e potranno gustare il succulento cibo. “Una serata -conclude Vinciprova- da vivere con il cuore prima ancora che con gli occhi. Un invito a fidarsi dei propri sensi e a lasciarsi sorprendere dall’invisibile”.

Per informazioni 376 020 0331.

Mario Antonio Filippo Pio Pagaria