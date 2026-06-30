Riorganizzazione al Comune di Piazza Armerina: nuovi incarichi per i settori finanziari

Il sindaco di Piazza Armerina, Antonino Cammarata, ha varato una riorganizzazione strategica degli uffici comunali per ottimizzare la gestione delle entrate e snellire la macchina amministrativa. Con una recente determinazione sindacale, sono stati conferiti due nuovi e delicati incarichi dirigenziali. Il ragioniere Giuseppe Baiunco assume ufficialmente la guida del settore Tributi e Patrimonio, con un mandato chiaro e operativo. Contestualmente, il dottor Paolo Gabrieli, che mantiene anche il ruolo di sostituto dello stesso Baiunco, viene nominato responsabile ad interim del settore Programmazione Economica Finanziaria. L’obiettivo primario di questa divisione dei compiti è potenziare la capacità di riscossione dell’ente.

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Un gettito fiscale da potenziare per sbloccare la spesa

La scelta di separare nettamente le competenze del settore economico finanziario da quello prettamente tributario risponde a un’esigenza cruciale e non più rinviabile per la salute economica della città. Un gettito fiscale inferiore alle aspettative, infatti, genera immediate ricadute negative sull’intera gestione amministrativa. Quando i cittadini non pagano regolarmente, il Comune si trova costretto per legge ad accantonare preziose risorse nel Fondo crediti di dubbia esigibilità. Si tratta di un meccanismo tecnico severo, che di fatto congela i soldi nelle casse pubbliche e blocca la spesa per servizi essenziali e investimenti. Affidare a una figura di elevata qualificazione il compito esclusivo di migliorare il recupero delle somme dovute rappresenta un passo decisivo per ridare ossigeno al bilancio e sbloccare fondi vitali per la comunità.

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Incarichi temporanei e procedure per il futuro

Le nuove responsabilità dirigenziali affidate a Baiunco e Gabrieli hanno una durata strettamente legata a questa fase di transizione organizzativa, con una scadenza formale già fissata al trenta settembre del duemilaventisei. L’amministrazione comunale guarda già oltre e ha dato preciso mandato agli uffici competenti di avviare subito le procedure necessarie. Sarà indetto un interpello finalizzato a individuare in modo stabile il nuovo funzionario di elevata qualificazione che dovrà prendere le redini del settore economico finanziario. Nel frattempo, spetterà al Nucleo di valutazione dell’ente il compito tecnico di pesare le nuove posizioni appena istituite, un passaggio burocratico obbligato per definire con precisione il valore e il corretto inquadramento delle nuove responsabilità all’interno dell’organigramma del Comune.

Nella foto Giuseppe Baiunco e Paolo Gabrieli