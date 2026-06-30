Piazza Armerina – L’Arte Oltre i Confini al Between Music&Arts Festival 2026

Prende il via mercoledì 1 luglio il Between Music&Arts Festival 2026, l’atteso appuntamento culturale che fino al 5 luglio animerà il cuore della Sicilia centrale. Giunto alla sua quinta edizione, il festival si propone di trasformare i millenari siti archeologici e storici del territorio in un’officina creativa contemporanea. L’evento, prodotto e organizzato dall’Associazione Culturale Globart ETS e dal Saint Louis College of Music, sotto la direzione artistica di Stefano Mastruzzi e Roberto Grossi, si avvale della fondamentale collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione.

Cinquanta giovani provenienti da dodici paesi europei e del bacino del Mediterraneo parteciperanno ai Campus di produzione musicale e di cinema. Saranno ospitati gratuitamente dal Festival, in residenza presso l’ex convento del XVII secolo di Sant’Anna, dal 28 giugno al 6 luglio. L’iniziativa punta a valorizzare l’incontro tra culture differenti, trasformando i limiti territoriali in opportunità di scoperta e collaborazione, in linea con il tema di quest’anno: “Confini-Insieme”.

<br />

Inaugurazione alla Villa Romana del Casale

<br />

Una Serata di Mostre, Danza e Grande Musica Italiana

Il sipario si alzerà in una cornice d’eccezione: la Villa Romana del Casale a Piazza Armerina, celebre sito UNESCO. La prima giornata proporrà un percorso interdisciplinare esplorando l’arte come strumento per superare le barriere culturali e geografiche in una logica di condivisione. L’apertura è prevista per le 19:00, seguita alle 19:30 dall’inaugurazione della mostra “Odisseo in Alto Mare”. L’esposizione, a cura di Ludovica Rossi Purini, presenterà installazioni e fotografie su seta dell’artista e violinista Barbara Luisi.

Alle 20:00, lo spazio prenderà vita con “Penelope, Parla Tu!”, una performance che vedrà protagonista la danzatrice Giulia Tonelli, accompagnata al violino dalla stessa Barbara Luisi. Il culmine della serata inaugurale, alle 21:00, sarà il concerto di apertura intitolato “La Grande Musica Italiana Oltre i Confini”, affidato al talento del celebre pianista Danilo Rea e del fisarmonicista Luciano Biondini. Un inizio promettente per un festival che mira a far dialogare le diverse identità dei popoli attraverso l’arte.