Piazza Armerina – Il Cammino di San Giacomo in Sicilia sbarca su Rai 1 con Linea Verde Sentieri

La troupe di Linea Verde Sentieri ha concluso le riprese lungo il Cammino di San Giacomo in Sicilia. Il noto programma televisivo racconterà i paesaggi, le tradizioni e le comunità dell’entroterra siciliano. I telespettatori potranno ammirare questi luoghi il prossimo 11 luglio alle ore 12:20 su Rai 1. L’iniziativa promuove il turismo lento e svela il fascino nascosto delle aree interne in tutta la sua bellezza.

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Un compagno di viaggio dal volto noto

Il racconto televisivo vanta una presenza davvero speciale. Michele Foresta, conosciuto dal grande pubblico come Mago Forest, ha deciso di unirsi al percorso. Il comico siciliano ha confermato il proprio legame profondo con la sua terra d’origine. La sua partecipazione spontanea ha offerto un grande contributo per diffondere un’immagine positiva e genuina dei borghi attraversati. La simpatia di Foresta ha catturato in pieno lo spirito di questa avventura itinerante.

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Le parole del custode del cammino

L’entusiasmo per la riuscita del progetto coinvolge tutti gli organizzatori. Totò Trumino, Custode del Cammino di San Giacomo in Sicilia, ha voluto ringraziare chi ha reso possibile questa vetrina nazionale. «La presenza di Mago Forest è stata la ciliegina sulla torta di un grande lavoro corale che ha coinvolto istituzioni, comunità e operatori del territorio» ha dichiarato Trumino. Il Custode ha espresso grande gratitudine ai sindaci dei dieci Comuni attraversati, pronti ad accogliere la troupe con calore.

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Il lavoro di squadra per il territorio

Il successo del percorso nasce da una sinergia profonda tra vari enti. Trumino ha dedicato un pensiero speciale al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale di Enna. Questo ufficio tutela la Riserva Naturale Orientata Rossomanno-Grottascura-Bellia. L’impegno quotidiano del GeoPark Rocca di Cerere Unesco, degli artigiani e delle associazioni locali mantiene sempre vivo questo itinerario. Gli organizzatori hanno lodato anche la Regione Siciliana per il costante sostegno al turismo sostenibile.

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L’appuntamento sul piccolo schermo

La squadra della televisione di Stato ha lavorato con grande professionalità per cogliere l’essenza della Sicilia centrale. Il percorso si conferma uno strumento straordinario per unire istituzioni e operatori economici. Trumino ha rivolto l’invito finale al grande pubblico per non perdere la puntata di Linea Verde Sentieri. I telespettatori scopriranno un patrimonio storico e naturalistico davvero unico. Sarà un’ottima occasione per apprezzare la vera Terra di Mezzo siciliana e lasciarsi ispirare per un futuro viaggio a piedi.