Piazza Armerina – Approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza della scuola elementare Falcone

Il Comune di Piazza Armerina ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria della scuola primaria Giovanni Falcone. L’intervento punta a risolvere le criticità strutturali del plesso di via Generale Ciancio, garantendo l’incolumità di alunni e personale. La giunta ha dato il via libera all’operazione che prevede un investimento totale di 200 mila euro. I fondi provengono dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito dei finanziamenti europei del programma Next Generation EU.

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Gli interventi previsti per tutelare l’incolumità pubblica

L’edificio scolastico risale agli anni Quaranta e presenta i segni evidenti del tempo. Negli ultimi anni si sono verificati distacchi di intonaco, caduta di calcinacci e copiose infiltrazioni d’acqua piovana. Il progetto elaborato dai tecnici incaricati prevede un’azione mirata sulle coperture per bloccare le infiltrazioni meteoriche. Gli operai procederanno con la pulizia delle gronde, la posa di un nuovo sistema impermeabilizzante e la sostituzione delle tegole marsigliesi danneggiate. All’interno dell’istituto i lavori si concentreranno sul primo piano con la rimozione dell’intonaco rovinato dall’umidità e la successiva stesura di pitture traspiranti e antimuffa. All’esterno le ditte specializzate metteranno in sicurezza i prospetti, rimuovendo le parti pericolanti e applicando un nuovo intonaco a base di calce per rispettare la storicità del manufatto. La Soprintendenza di Enna ha già rilasciato il nulla osta necessario per l’esecuzione dei lavori.

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Tempi di realizzazione e dettagli economici

Il quadro economico destina circa 145 mila euro all’esecuzione materiale dei lavori e le restanti somme alle spese a disposizione dell’amministrazione. Il responsabile unico del procedimento supervisionerà l’intero iter burocratico e tecnico. Il cronoprogramma impone ritmi serrati per non perdere le risorse europee. L’amministrazione comunale affiderà i lavori entro la fine del mese di giugno, mentre la conclusione degli interventi e la chiusura del cantiere dovranno avvenire tassativamente entro il 31 dicembre 2026. L’obiettivo primario resta la consegna alla città di ambienti salubri e sicuri per i quasi trecento bambini che frequentano le aule storiche della scuola.