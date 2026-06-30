Le commedie fliaciche tornano a casa con la rassegna teatrale Morgantina Off

Dal 7 luglio al 19 agosto il cuore della Sicilia antica torna a battere a ritmo di teatro. Prende il via la rassegna “Morgantina Off… le tragedie irriverenti”, un viaggio culturale che attraversa Aidone, la Villa Romana del Casale e il Teatro Greco di Morgantina. L’iniziativa rievoca la storia delle nostre origini dopo 2400 anni, mescolando la tradizione con linguaggi narrativi indipendenti. L’associazione culturale L’Imbuto organizza l’evento, forte del patrocinio del Parco Archeologico, dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Comune di Aidone.

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L’esordio gratuito ad Aidone con le tragicomiche

Il sipario si alza il 7 luglio alle 21 nella cornice di piazza Torres Truppia ad Aidone, proprio accanto al museo archeologico. Il pubblico potrà assistere gratuitamente allo spettacolo “Le Tragicomiche, vita da eroi”, una rilettura contemporanea dei grandi miti che Savino Maria Italiano ha scritto e diretto. La serata inaugurale offre un’opportunità eccezionale, ovvero il prolungamento dell’orario di apertura del Museo Archeologico dalle 18,30, grazie alla preziosa collaborazione del direttore del parco Carmelo Nicotra.

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L’anima irriverente del progetto culturale

Il direttore artistico Paolo Patrinicola chiarisce la natura profonda di questo progetto. «Con il termine Off si vuole significare quel teatro di ricerca indipendente, irriverente ed allo stesso tempo risvegliare ed esaltare quei momenti storici dove Morgantina era famosa per le sue Commedie Fliaciche nate proprio in area siceliota» spiega Patrinicola. Questo genere di farsa popolare greca, ricca di maschere grottesche, rinasce nei luoghi esatti della sua genesi. La presidente dell’associazione Patrizia Fazzi aggiunge un dettaglio cruciale, sottolineando come il cartellone rappresenti «un’offerta culturale integrata e quindi un vero e proprio elemento di attrazione turistica».

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L’allegoria del denaro alla Villa Romana del Casale

Il percorso teatrale prosegue il 23 luglio alle 21 nella suggestiva Villa Romana del Casale con la messa in scena del “Pluto” di Aristofane. La compagnia I Sacchi di Sabbia porta sul palco un adattamento che ruota attorno al dio della ricchezza, per offrire una bizzarra ma attuale teoria economica etica. Anche in questa occasione gli spettatori godranno di un’apertura straordinaria del sito archeologico, accessibile dalle 19 alle 23,30 con un biglietto unico del costo di 12 euro.

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La chiusura al Teatro Greco tra satira e mito

La rassegna si sposta poi al Teatro Greco di Morgantina il 5 agosto alle 21 con “I Cavalieri di Aristofane”, per la regia di Cinzia Maccagnano. L’opera porta in scena una feroce e sempreverde critica alla degenerazione demagogica della classe politica. Il sipario definitivo cala il 19 agosto, sempre a Morgantina, con un evento fuori cartellone. Lo spettacolo “Cassandra”, con la regia di Angelo D’Agosta e la presenza in scena di Lorenza Denaro, racconterà il dramma universale della veggente troiana destinata a restare inascoltata, per chiudere un mese di altissima intensità emotiva.