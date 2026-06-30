In Italia i bambini della Bosnia per la 63ª accoglienza dell’associazione Luciano Lama

L’Italia apre nuovamente le braccia alla solidarietà internazionale. Ha preso ufficialmente il via la sessantatreesima campagna di accoglienza che l’associazione Luciano Lama ODV organizza sul territorio. Lo scorso 23 giugno un nutrito gruppo di bambini e ragazzi provenienti dalla Bosnia ed Erzegovina ha fatto il suo ingresso nel nostro Paese. I giovani protagonisti di questa esperienza hanno affrontato l’intero tragitto in autobus condividendo le emozioni del percorso con la delegazione dell’associazione che Pino Castellano ha guidato in questa missione. Un viaggio intenso che traccia un ponte concreto di speranza tra i Balcani e la nostra penisola.

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Da contesti vulnerabili al calore delle case italiane

I minori che partecipano a questo storico progetto hanno un’età compresa tra i sei e i diciotto anni. I ragazzi provengono dagli orfanotrofi delle città di Turija, Zenica e Banja Luka oppure da contesti familiari altamente vulnerabili che i servizi sociali locali hanno individuato con grande attenzione. Anche per questa stagione estiva i giovani troveranno rifugio e affetto grazie alle famiglie italiane che hanno scelto di aderire al programma con immenso entusiasmo. Le regioni che fanno da cornice a questa formidabile rete di ospitalità sono il Lazio, la Sicilia e la Sardegna.

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Crescita e serenità al centro dell’iniziativa estiva

Questa campagna rappresenta uno dei progetti più longevi e significativi per l’associazione Luciano Lama ODV. Garantire ai minori un periodo di permanenza in Italia durante le vacanze estive significa offrire loro un prezioso rifugio sicuro all’interno di un vero contesto familiare. L’obiettivo principale dell’iniziativa punta a favorire esperienze autentiche di serenità e inclusione stimolando al tempo stesso la crescita personale di ogni singolo ragazzo. L’accoglienza in famiglia permette ai più piccoli di allontanarsi temporaneamente dalle difficoltà del proprio vissuto trovando uno spazio vitale dove costruire ricordi felici e guardare al domani con maggiore ottimismo.