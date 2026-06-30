Convocato il Consiglio Comunale di Piazza Armerina per il bilancio di previsione

Il dibattito politico entra nel vivo a Piazza Armerina con la convocazione di una nuova seduta del consesso civico. Il presidente dell’assemblea ha ufficializzato i lavori del Consiglio Comunale fissando l’appuntamento in seduta ordinaria per discutere le prossime linee guida economiche dell’ente.

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I punti all’ordine del giorno per il futuro della città

La riunione, in programma per il tardo pomeriggio del 6 luglio, metterà al centro dell’attenzione documenti contabili di fondamentale importanza. I consiglieri si confronteranno sull’approvazione del Documento Unico di Programmazione, lo strumento che traccia le direttive strategiche e operative per il triennio 2026-2028. A seguire, l’aula sarà chiamata ad esprimersi sul Bilancio di Previsione Finanziario relativo allo stesso arco temporale, un passaggio cruciale per sbloccare la spesa e garantire l’operatività dei servizi cittadini.

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Le regole in caso di mancanza del numero legale

Le procedure prevedono meccanismi precisi per garantire il corretto svolgimento dei lavori. Come di consueto, qualora non si dovesse raggiungere il numero minimo di presenze previsto dalla normativa regionale, la seduta subirà una sospensione temporanea di un’ora. Nel caso in cui la partecipazione risultasse ancora insufficiente alla ripresa, i lavori slitteranno automaticamente al giorno seguente mantenendo gli stessi orari e la medesima agenda, senza la necessità di inviare ulteriori notifiche ai componenti dell’assemblea.