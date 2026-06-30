Bambina di sei anni assistita alla Casa di comunità di Enna: la sanità territoriale funziona

Una bambina di sei anni ha rimosso i punti di sutura dalla nuca nell’ambulatorio infermieristico della Casa di comunità di Enna. L’intervento è avvenuto ieri senza alcuna fila. La piccola paziente, munita della ricetta del proprio medico curante, è stata presa in carico tempestivamente dagli infermieri di turno. Un episodio di ordinaria amministrazione che si trasforma in un esempio concreto di come debba funzionare la medicina di prossimità.

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Un filtro vitale per il pronto soccorso

Questa vicenda quotidiana illustra alla perfezione il ruolo strategico delle nuove strutture territoriali. Gli ambulatori infermieristici offrono uno spazio dedicato per medicazioni, terapie iniettive e controlli di base. I vantaggi si misurano su un doppio binario. Da un lato le famiglie trovano risposte immediate a due passi da casa, azzerando le trafile burocratiche e i disagi. Dall’altro si alleggerisce la pressione sui reparti di emergenza degli ospedali, spesso bloccati da accessi impropri che sottraggono tempo prezioso ai casi gravi.

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Una rete capillare in tutta la provincia

Il servizio di assistenza non si ferma ai confini del capoluogo. Sull’intero territorio provinciale ennese sono attive quattro Case di comunità dotate di ambulatori infermieristici, studiate per garantire una copertura ottimale. I cittadini possono orientarsi facilmente consultando il sito internet dell’Azienda sanitaria. Navigando nella sezione dedicata alle strutture è possibile trovare orari, sedi e tipologie di prestazioni erogate, individuando in pochi istanti il presidio più comodo.

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Le parole della direzione generale

La riforma sanitaria sta iniziando a produrre un impatto reale sulla vita quotidiana. Il direttore generale Mario Zappia ha evidenziato il ruolo cruciale del personale in questa fase di cambiamento. «Un doveroso ringraziamento va agli infermieri che prestano servizio nelle Case di comunità – ha precisato Zappia – il loro contributo, assieme a quello di tutti i professionisti della sanità coinvolti, sarà determinante nella nuova architettura dell’assistenza territoriale, dopo il normale rodaggio iniziale il nuovo modello si consoliderà e i benefici saranno concreti per tutti». L’esperienza positiva di questa bambina rappresenta il primo passo verso una sanità capace di ritrovare la vicinanza con i cittadini.