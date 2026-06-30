Acli Sicilia in corsia: concluso il progetto La Stanza dei Sorrisi

Si è concluso con successo il progetto promosso dalle Acli Sicilia che ha portato giochi e animazione ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici dell’Isola. L’iniziativa ha sfruttato le risorse del 5×1000 relative all’annualità 2024 per trasformare i luoghi di cura in spazi più accoglienti e sereni.

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Le tappe della solidarietà nelle province

Il percorso ha coinvolto attivamente le sedi provinciali dell’associazione. Numerosi giovani volontari hanno visitato le strutture sanitarie portando vicinanza e attenzione ai piccoli pazienti. La carovana del sorriso è partita da Catania presso il Policlinico Gaspare Rodolico. Le tappe successive hanno toccato il Sant’Elia di Caltanissetta, il San Giovanni di Dio ad Agrigento, l’Umberto I di Enna e infine il Sant’Antonio Abate di Trapani.

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Il valore terapeutico dell’attività ludica

Il gioco rappresenta un elemento essenziale per lo sviluppo emotivo e intellettivo dei più piccoli. Durante un ricovero ospedaliero l’attività ludica diventa uno strumento terapeutico di inestimabile valore. I bambini riescono infatti a far emergere i propri sentimenti e ad affrontare meglio l’ansia legata alla permanenza in ospedale. Il progetto ha puntato proprio a ridurre il disagio emotivo migliorando la qualità del tempo trascorso in corsia. L’iniziativa ha inoltre rafforzato il legame tra le cliniche e il territorio promuovendo profondi valori di inclusione e volontariato.

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L’importanza di umanizzare le cure

Questa esperienza dimostra come i piccoli gesti possano fare una grandissima differenza nella quotidianità delle famiglie. La presidente regionale delle Acli Sicilia Agata Aiello ha tracciato un bilancio entusiasta del percorso. «Le Acli Sicilia desiderano esprimere un sentito ringraziamento ai direttori sanitari, al personale medico e infermieristico dei reparti pediatrici coinvolti, alle Acli provinciali, ai volontari e a tutti coloro che con generosità e passione hanno reso possibile questa iniziativa», ha dichiarato la presidente. L’esperienza incoraggia l’associazione a investire ancora in progetti che mettono al centro la dignità della persona nei momenti di maggiore fragilità. «Per le Acli Sicilia, promuovere il bene comune significa anche donare un sorriso, un momento di serenità e la certezza che nessuno debba sentirsi solo. È da questi piccoli gesti che nasce una comunità più umana, capace di trasformare la solidarietà in un impegno concreto e quotidiano», ha concluso Agata Aiello.