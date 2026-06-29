Viabilità a Piazza Armerina: scattano i divieti per gli eventi di inizio luglio

L’amministrazione comunale di Piazza Armerina vara nuove disposizioni per la circolazione in vista dei prossimi appuntamenti estivi. Le modifiche alla viabilità interesseranno le giornate comprese tra il primo e il 5 luglio per consentire lo svolgimento in totale sicurezza della “Biciclettata della pace” e del “Between Music & Art Festival del Mediterraneo”. I residenti e gli automobilisti dovranno prestare attenzione ai divieti temporanei per evitare sanzioni e rimozioni forzate. Il Comune punta a garantire l’incolumità pubblica e a favorire l’aggregazione cittadina offrendo spazi liberi dalle auto.

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Il nuovo percorso per i piccoli ciclisti

Gli organizzatori hanno fissato una nuova data per la manifestazione a due ruote dopo il rinvio dovuto al maltempo. L’appuntamento attende i bambini per mercoledì primo luglio con partenza fissata alle ore 18:00. Il comando di Polizia Locale fa scattare il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 17:00 alle ore 21:00 in diverse piazze e vie del centro. Le aree soggette alla restrizione comprendono piazza Senatore Marescalchi, via Generale Muscarà, piazza Generale Cascino e via Generale Ciancio. Il passaggio del gruppo in bicicletta comporterà un’interruzione temporanea del transito automobilistico. I partecipanti affronteranno due giri consecutivi del circuito.

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Musica e arte animano il quartiere Monte

Le esibizioni del festival musicale e artistico, il Between Music & Art Festival del Mediterraneo, domineranno il primo fine settimana di luglio. L’organizzazione ha scelto la suggestiva piazza Cattedrale per accogliere gli artisti e il pubblico. L’evento richiede uno stop totale alla circolazione dei veicoli nella zona interessata. Il divieto di transito e di sosta con rimozione coinvolge l’intera piazza e il piano Fedele Calarco nelle giornate del 2 e 3 luglio dalle ore 19:00 fino alla mezzanotte. Le medesime restrizioni torneranno in vigore domenica 5 luglio ma scatteranno in netto anticipo. I divieti partiranno infatti dalle ore 16:00 per concludersi sempre a mezzanotte.

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I percorsi alternativi per raggiungere la parte alta

L’ordinanza comunale modifica temporaneamente i sensi di marcia nelle vie limitrofe per limitare i disagi ai cittadini diretti verso il quartiere Monte. I conducenti in arrivo da via Cavour dovranno rispettare l’obbligo di senso unico lungo via Santa Rosalia e via Sant’Anna. I veicoli potranno procedere unicamente in direzione di via Floresta. Questa soluzione strutturale mira a fluidificare la circolazione e consente a tutti di godere delle serate estive in assoluta tranquillità. L’obiettivo dell’amministrazione resta quello di valorizzare il centro storico senza creare fastidiosi ingorghi automobilistici.