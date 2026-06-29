Valguarnera – Lavori al campo sportivo di via Sant’Elena: arriva l’ok per il collaudo del sottofondo

L’impianto sportivo di via Sant’Elena a Valguarnera si prepara a cambiare volto. Dopo una pausa necessaria per stringenti motivazioni tecniche, le operazioni riprendono slancio grazie all’esito positivo del primo collaudo relativo al sottofondo della struttura. Questo passaggio sblocca le fasi successive del cantiere e avvicina la tanto attesa posa del nuovo manto in erba artificiale. L’assessore all’impiantistica sportiva Francesca Draià monitora in prima persona l’evoluzione dei lavori per garantire il pieno rispetto degli standard previsti. L’opera pubblica risulta particolarmente attesa dalla comunità e dai numerosi giovani che praticano quotidianamente attività sportiva sul territorio.

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La posa dell’erba sintetica e i prossimi passi

L’approvazione della base del campo rappresenta una garanzia assoluta sulla qualità delle lavorazioni eseguite fino a questo momento. Il cantiere riaprirà i battenti a brevissimo giro per avviare l’installazione dell’erba artificiale. Questa componente risulta essenziale per rendere la superficie di gioco moderna, funzionale e resistente all’usura nel corso del tempo. L’infrastruttura riqualificata offrirà un ambiente sicuro e all’avanguardia, pronto ad accogliere le sfide agonistiche e i classici tornei amatoriali. Il traguardo tecnico appena raggiunto certifica la regolarità delle operazioni e permette di guardare con rinnovata fiducia alla ripresa degli interventi strutturali.

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Il monitoraggio costante dell’amministrazione comunale

La giunta esprime profonda soddisfazione per il superamento di questo snodo cruciale. «Nella mia qualità di assessore all’impiantistica sportiva, sto seguendo personalmente ogni fase di questo importante intervento, perché sono consapevole di quanto quest’opera sia attesa dalla nostra comunità e, soprattutto, dai tanti giovani che praticano sport» dichiara Francesca Draià. L’esponente della giunta chiarisce le dinamiche che hanno caratterizzato le ultime settimane di attesa. «Dopo una pausa dovuta esclusivamente a ragioni tecniche, oggi posso condividere una bella notizia: è arrivato il parere favorevole al primo collaudo del sottofondo» aggiunge l’amministratrice.

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L’impegno per consegnare un impianto moderno e sicuro

L’obiettivo principale dell’ente locale resta la consegna di una struttura perfettamente a norma nel minor tempo possibile, superando definitivamente gli ostacoli burocratici o tecnici. «Continuerò a seguire i lavori con la massima attenzione, fino alla consegna di un impianto moderno, sicuro e all’altezza delle aspettative dei nostri cittadini» assicura l’assessore Draià, ribadendo la ferma volontà di trasformare un impegno preso con la cittadinanza in una solida realtà per il territorio. Il nuovo campo sportivo di via Sant’Elena rappresenterà un punto di riferimento fondamentale per l’aggregazione giovanile e per lo sviluppo di una sana cultura sportiva a livello locale.