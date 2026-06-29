<br />

Troina Fuoriclasse, la scuola diventa etichetta discografica per i giovani talenti

L’istituto comprensivo di Troina ha tenuto a battesimo “Troina FuoriClasse”. Parliamo del primo progetto discografico italiano interamente concepito e realizzato tra le mura scolastiche. Questa iniziativa inedita ha trasformato gli studenti in veri e propri autori, compositori e interpreti delle loro canzoni. Le produzioni vantano una qualità professionale e si trovano già sulle principali piattaforme digitali.

<br />

Un laboratorio creativo per dare voce alle emozioni

Il percorso ha preso vita nel 2024 all’interno del corso ad indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado di Troina. L’idea porta la firma del professore Marco Germanotta, noto cantautore e produttore discografico. Insieme ai docenti Luigi Casabona e Rosy Piscitello ha voluto regalare ai ragazzi uno spazio libero e sicuro. L’obiettivo principale consiste nell’offrire agli studenti la possibilità di esprimere le proprie emozioni e liberare il talento attraverso il linguaggio universale della musica.

<br />

I giovani talenti sul palco dell’Auditorium

La presentazione ufficiale ha animato l’Auditorium della scuola alla presenza di Marcello Li Vigni, rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. Il pubblico ha applaudito con calore le esibizioni di Giovanni Bottitta, Sara Calabrese, Sophy e Asia Sorrentino, Sofia Scialfa, Giulia Carmeci, Gabriele Calabrese e Viola Casabona. Questi giovani artisti si sono raccontati sul palco cantando brani originali, nati interamente dalla loro creatività.

<br />

Una grande famiglia musicale che unisce le generazioni

L’entusiasmo ha presto contagiato altre realtà scolastiche del territorio. Il progetto ha infatti allargato i propri orizzonti accogliendo gli studenti delle scuole superiori Elisa Gagliano, Giuseppe Ingallina, Gioele Fiorenza e Luigi Venezia. Risulta preziosa anche la collaborazione della maestra Antonella Maccarrone che ha guidato i piccoli alunni della scuola primaria. Andrea Sotera, Daniel Impellizzeri, Maria Grazia Calabrese, Mirko Bentivegna, Miriam Azzaro, Lorenzo Trovato Monastra, Luisa Luca, Mattia Bentivegna ed Emanuele Palmeri hanno infatti prestato le loro voci per le registrazioni finali dei brani.

<br />

Nuove aule per la produzione televisiva e cinematografica

Il successo dell’iniziativa ha spinto la dirigenza a sognare in grande. Durante la serata conclusiva la dirigente scolastica Maria Angela Santangelo ha annunciato investimenti futuri molto ambiziosi. La scuola realizzerà presto nuovi laboratori altamente specializzati. Tra i progetti in cantiere spiccano uno studio di registrazione di altissimo livello e un vero centro di produzione televisiva e cinematografica. Troina FuoriClasse supera quindi il concetto di semplice album musicale. Rappresenta piuttosto un nuovo modello educativo capace di trasformare le passioni giovanili in competenze solide e concrete per il mondo del lavoro.