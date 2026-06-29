Fondi per i centri estivi a Valguarnera: proposta per aiutare le famiglie e potenziare gli eventi

Otto esponenti del consiglio comunale di Valguarnera Caropepe hanno depositato una mozione ufficiale per chiedere all’amministrazione di utilizzare le risorse statali dedicate alle attività socio-educative in modo diretto e tangibile. I consiglieri Francesca Draià, Carmelo Auzzino, Simona Balsamo, Samuel Scozzarella, Andrea Giarmana, Angela Guarrera, Francesco Di Gregorio e Lorenzo Scarlata puntano a un duplice obiettivo. Chiedono infatti di sostenere economicamente i nuclei familiari del paese e, allo stesso tempo, di arricchire il programma di appuntamenti previsti per i mesi più caldi dell’anno. L’atto di indirizzo suggerisce di dividere il budget disponibile in due tranche strategiche per massimizzare i benefici sul territorio.
Contributi per l’iscrizione ai centri estivi
La prima parte delle risorse statali dovrebbe servire per erogare contributi economici diretti alle famiglie residenti. Questo aiuto finanziario permetterebbe ai genitori di iscrivere i propri figli ai Grest e ai vari centri estivi organizzati dalle parrocchie, dalle associazioni e dagli enti del Terzo Settore presenti a livello locale. La restante quota del finanziamento andrebbe invece a rimpinguare le casse del programma comunale “Valguarnera d’Estate”. I consiglieri propongono di finanziare con questi soldi nuove iniziative educative, sportive, culturali e di animazione pensate esclusivamente per l’intrattenimento di bambini e ragazzi.
L’obiettivo della mozione consiliare
I promotori dell’iniziativa sottolineano l’importanza di ottimizzare i fondi arrivati dal governo centrale per non disperdere risorse preziose. «La finalità della nostra proposta è utilizzare al meglio le risorse assegnate dal Governo affinché producano benefici concreti per la comunità» dichiarano i firmatari del documento. L’intento principale riguarda l’alleggerimento del carico economico che grava sui bilanci familiari durante la chiusura delle scuole. Inoltre i rappresentanti cittadini vogliono valorizzare il prezioso lavoro svolto quotidianamente dalle realtà associative e parrocchiali. «Investire sui bambini e sui ragazzi significa investire sul futuro della nostra comunità» si legge ancora nel testo presentato in municipio.
Regole chiare per l’assegnazione
La mozione contiene anche una direttiva precisa per la giunta municipale riguardo ai metodi di distribuzione dei fondi pubblici. Il documento impone di definire criteri trasparenti e oggettivi per l’assegnazione dei contributi. I parametri di valutazione dovranno considerare in via prioritaria la situazione economica delle famiglie e il numero di minori presenti all’interno del nucleo. I consiglieri chiedono ora l’inserimento dell’argomento all’ordine del giorno della prossima seduta del consiglio comunale. L’assemblea cittadina dovrà quindi esprimersi a breve su questa proposta per rendere l’estate locale più ricca di opportunità sociali e ricreative.