Fondi per i centri estivi a Valguarnera: proposta per aiutare le famiglie e potenziare gli eventi

Otto esponenti del consiglio comunale di Valguarnera Caropepe hanno depositato una mozione ufficiale per chiedere all’amministrazione di utilizzare le risorse statali dedicate alle attività socio-educative in modo diretto e tangibile. I consiglieri Francesca Draià, Carmelo Auzzino, Simona Balsamo, Samuel Scozzarella, Andrea Giarmana, Angela Guarrera, Francesco Di Gregorio e Lorenzo Scarlata puntano a un duplice obiettivo. Chiedono infatti di sostenere economicamente i nuclei familiari del paese e, allo stesso tempo, di arricchire il programma di appuntamenti previsti per i mesi più caldi dell’anno. L’atto di indirizzo suggerisce di dividere il budget disponibile in due tranche strategiche per massimizzare i benefici sul territorio.

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Contributi per l’iscrizione ai centri estivi

La prima parte delle risorse statali dovrebbe servire per erogare contributi economici diretti alle famiglie residenti. Questo aiuto finanziario permetterebbe ai genitori di iscrivere i propri figli ai Grest e ai vari centri estivi organizzati dalle parrocchie, dalle associazioni e dagli enti del Terzo Settore presenti a livello locale. La restante quota del finanziamento andrebbe invece a rimpinguare le casse del programma comunale “Valguarnera d’Estate”. I consiglieri propongono di finanziare con questi soldi nuove iniziative educative, sportive, culturali e di animazione pensate esclusivamente per l’intrattenimento di bambini e ragazzi.

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L’obiettivo della mozione consiliare

I promotori dell’iniziativa sottolineano l’importanza di ottimizzare i fondi arrivati dal governo centrale per non disperdere risorse preziose. «La finalità della nostra proposta è utilizzare al meglio le risorse assegnate dal Governo affinché producano benefici concreti per la comunità» dichiarano i firmatari del documento. L’intento principale riguarda l’alleggerimento del carico economico che grava sui bilanci familiari durante la chiusura delle scuole. Inoltre i rappresentanti cittadini vogliono valorizzare il prezioso lavoro svolto quotidianamente dalle realtà associative e parrocchiali. «Investire sui bambini e sui ragazzi significa investire sul futuro della nostra comunità» si legge ancora nel testo presentato in municipio.

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Regole chiare per l’assegnazione

La mozione contiene anche una direttiva precisa per la giunta municipale riguardo ai metodi di distribuzione dei fondi pubblici. Il documento impone di definire criteri trasparenti e oggettivi per l’assegnazione dei contributi. I parametri di valutazione dovranno considerare in via prioritaria la situazione economica delle famiglie e il numero di minori presenti all’interno del nucleo. I consiglieri chiedono ora l’inserimento dell’argomento all’ordine del giorno della prossima seduta del consiglio comunale. L’assemblea cittadina dovrà quindi esprimersi a breve su questa proposta per rendere l’estate locale più ricca di opportunità sociali e ricreative.