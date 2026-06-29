Al via Enna d’Estate, stasera Uccio De Santis in piazza Vittorio Emanuele

Il cartellone estivo “Enna d’Estate” entra nel vivo. Dopo l’apertura di ieri in piazza Duomo con lo spettacolo curato dal Liceo Colajanni Farinato, stasera la scena passa alla comicità di Uccio De Santis. L’attore pugliese salirà sul palco di piazza Vittorio Emanuele, nota come piazza San Francesco, alle 21 per coinvolgere il pubblico con il suo inconfondibile stile. Il programma prevede in totale ventiquattro appuntamenti distribuiti tra Enna Alta, Enna Bassa e Pergusa fino al 4 settembre. L’obiettivo dell’amministrazione è creare luoghi di aggregazione in tutti i quartieri durante l’intera bella stagione.

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Il debutto con la tragedia classica

L’inaugurazione della rassegna ha registrato ieri sera la suggestiva messa in scena di “Donne di Ilio. La dignità nella sconfitta. Voci dalle rovine”. La giovanissima Compagnia della Curvatura Teatro e Drammaturgia classica del Liceo ha offerto agli spettatori una rilettura intensa e attuale delle figure femminili del mito. La professoressa Maria Silvia Messina ha diretto i ragazzi sul palco, con la curatela del progetto affidata ai docenti Piergiuseppe Battaglia, Daniela Colella e Loredana Paci, sotto la sapiente regia di Elisa Di Dio.

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Spazio alle risate con il format Mudù

L’attenzione si sposta ora sulla serata di oggi, lunedì 29 giugno. Uccio De Santis, comico e cabarettista molto amato dal grande pubblico grazie al fortunato format televisivo “Mudù”, porterà nel capoluogo ereo il suo vasto repertorio. L’artista promette uno show all’insegna della comicità popolare, della pura improvvisazione e di una interazione continua con gli spettatori presenti. Il sindaco Mirello Crisafulli ha voluto evidenziare lo spirito dell’intera iniziativa: «Con Enna d’Estate, abbiamo scelto un programma diffuso, perché l’estate sia di tutti i quartieri e non di una sola parte della città».

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Modifiche alla viabilità e servizio navetta

L’organizzazione del grande evento di stasera impone alcuni necessari cambiamenti al traffico nella zona di piazza Vittorio Emanuele. Dalle 14 alle 24 scatta il divieto di sosta con rimozione forzata in via Roma, nel tratto compreso tra il civico 316 e l’incrocio con piazza Coppola, e nella stessa piazza Vittorio Emanuele tra le piazze Crispi e Scelfo. Dalle 18 fino a mezzanotte scatta lo stop alla circolazione dei veicoli nello stesso tratto di via Roma. Dalle 20.30 la chiusura al transito si estende a via Falutano, via Vulturo e all’intera area dello spettacolo, permettendo il passaggio solo ai residenti e a chi abita nelle immediate adiacenze. Gli spettatori possono raggiungere il centro storico in totale comodità utilizzando il servizio gratuito di bus navetta con partenza dal Pisciotto.