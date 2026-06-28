Presentato a Piazza Armerina il libro su Giuseppe Sammarco: un omaggio alla storia politica locale

Il Circolo di Cultura di Piazza Armerina ha ospitato la presentazione del libro “Sammarco l’onorevole”, scritto da Francesco Paolo Orlando. L’evento ha registrato una grande partecipazione di pubblico, accorso per ricordare la figura di Giuseppe Sammarco, politico di spicco della Democrazia Cristiana, già deputato all’Assemblea Regionale Siciliana e sindaco della città. Un momento di riflessione sulla storia locale che ha unito diverse generazioni in un clima di profondo rispetto. L’onorevole Sanmarco è stato una figura cruciale per il territorio, avendo ricoperto il ruolo di sindaco della città e, per ben cinque legislature, quello di deputato all’Assemblea Regionale Siciliana.
Un aspetto fondamentale dell’iniziativa, sottolineato durante l’incontro, è il suo scopo interamente benefico: i proventi derivanti dalla distribuzione del libro (richiesto con un contributo di 30 euro) saranno devoluti a favore di opere socio-umanitarie e di ispirazione cristiana. Durante l’incontro sono intervenuti diversi esponenti della società civile e della politica.
- Il presidente del circolo di Cultura,prof. Filippo Gammuzza , ha aperto ufficialmente i lavori ringraziando il numeroso pubblico. Attraverso un sentito intervento, ha definito la presenza in sala come un dovere di riconoscenza verso un uomo che ha speso la sua intera vita per difendere gli interessi di Piazza Armerina e dei suoi cittadini.
- La professoressa Lucia Giunta ha preso la parola per delineare i contorni esatti della serata, sgombrando il campo da possibili malintesi. Ha precisato che l’iniziativa non ha alcun fine politico, ma uno scopo prettamente socio-culturale volto a evidenziare prima di tutto la figura umana dell’onorevole Sanmarco, ringraziando la famiglia per la sua costante presenza e affetto verso la comunità.
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L’autore del libro Francesco Paolo Orlando ha illustrato la genesi dell’opera, descrivendola come il frutto di un lungo, faticoso e severo lavoro di ricerca tra archivi comunali e regionali, nato non solo per competenza, ma per profonda passione. Ha sottolineato i valori di moralità e onestà che hanno guidato l’azione politica di Sanmarco e ha annunciato la totale assenza di scopo di lucro del libro, i cui fondi andranno in beneficenza.
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Il sindaco di Piazza Armerina Nino Cammarata : Ha portato i saluti istituzionali della città con un discorso molto emozionato, ricordando anche il legame della sua famiglia con lo storico circolo in cui si è tenuto l’evento. Il Primo Cittadino ha ribadito che è un preciso dovere, sia delle istituzioni che della società civile, ricordare e onorare gli uomini che nel Novecento hanno reso illustre la città.
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Il presidente del Libero consrzio di Enna , Piero Capizzi : Ha allargato lo sguardo al contesto storico dell’epoca, ricordando i decenni in cui la Democrazia Cristiana guidava le scelte politiche del territorio. Ha inserito Sanmarco tra i grandi protagonisti di quella stagione politica ispirata al cattolicesimo democratico, riflettendo criticamente sulla differenza tra i solidi partiti del passato e lo sfaldamento politico attuale.
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L’On. Luisa Lantieri Luisa Lantieri ha portato una testimonianza sia umana che istituzionale. Pur appartenendo a una generazione successiva, ha raccontato di essere cresciuta ascoltando il mito di Sanmarco, un uomo capace di farsi stimare anche dagli avversari politici (come accadeva nella sua famiglia di estrazione socialista) grazie al suo impegno trasversale. Ha inoltre condiviso l’emozione di aver percepito l’enorme rispetto che il nome di Sanmarco suscita ancora oggi tra i corridoi dell’Assemblea Regionale.