Presentato a Piazza Armerina il libro su Giuseppe Sammarco: un omaggio alla storia politica locale

Il Circolo di Cultura di Piazza Armerina ha ospitato la presentazione del libro “Sammarco l’onorevole”, scritto da Francesco Paolo Orlando. L’evento ha registrato una grande partecipazione di pubblico, accorso per ricordare la figura di Giuseppe Sammarco, politico di spicco della Democrazia Cristiana, già deputato all’Assemblea Regionale Siciliana e sindaco della città. Un momento di riflessione sulla storia locale che ha unito diverse generazioni in un clima di profondo rispetto. L’onorevole Sanmarco è stato una figura cruciale per il territorio, avendo ricoperto il ruolo di sindaco della città e, per ben cinque legislature, quello di deputato all’Assemblea Regionale Siciliana.

Un aspetto fondamentale dell’iniziativa, sottolineato durante l’incontro, è il suo scopo interamente benefico: i proventi derivanti dalla distribuzione del libro (richiesto con un contributo di 30 euro) saranno devoluti a favore di opere socio-umanitarie e di ispirazione cristiana. Durante l’incontro sono intervenuti diversi esponenti della società civile e della politica.