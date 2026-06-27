Incendio a Borgo Cascino: un fulmine colpisce una struttura in legno

Un violento incendio ha colpito oggi pomeriggio una struttura in legno nella zona di Borgo Cascino nel territorio ennese. A partire dalle 16:10 le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenute sul posto per domare le fiamme. Le prime indagini sul campo indicano che la violenta caduta di un fulmine ha innescato il rogo in modo del tutto improvviso. L’azione rapida dei pompieri ha bloccato subito l’avanzata del fuoco e ha evitato conseguenze ben più gravi per il circondario.

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La messa in sicurezza dei fabbricati vicini

Il tempestivo intervento delle squadre di soccorso ha giocato un ruolo fondamentale per limitare i danni materiali. Le fiamme rischiavano di estendersi molto rapidamente ai fabbricati adiacenti e minacciavano di avvolgere altre strutture vicine. I soccorritori hanno lavorato senza sosta per arginare il fronte del fuoco e circoscrivere l’emergenza nel minor tempo possibile. I pompieri hanno dato priorità assoluta alla protezione delle abitazioni e dei depositi limitrofi per garantire la totale incolumità dei residenti della frazione.

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I rischi legati al maltempo e la bonifica finale

Questo episodio dimostra in modo netto quanto i fenomeni atmosferici improvvisi possano rivelarsi pericolosi in aree ricche di strutture in legno o materiali infiammabili. La caduta di fulmini rappresenta un rischio sempre concreto e difficile da prevedere. La macchina dei soccorsi ha comunque mostrato una grande prontezza operativa sul territorio. Dopo aver spento l’ultimo focolaio ancora attivo i vigili del fuoco hanno completato tutte le operazioni di bonifica e hanno messo in sicurezza l’intera area interessata dall’emergenza.