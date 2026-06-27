Fine giugno 2026: Fuochi d’artificio cosmici per l’inizio dell’estate

Buonasera, cari lettori di StartNews! Oggi è venerdì 26 giugno 2026, e mentre l’Italia intera entra nel vivo della stagione estiva dopo il solstizio di domenica scorsa, le agenzie spaziali e i telescopi orbitanti sembrano aver deciso di non andare in vacanza.
Negli ultimi tre giorni, le riviste scientifiche sono state letteralmente travolte da una cascata di dati senza precedenti. Tra comete che arrivano da altre galassie, galassie vicine “radiografate” stella per stella e una bizzarra teoria biologica sui nostri vicini di casa, ecco le notizie più calde della settimana.
Il James Webb radiografa la “Galassia Sigaro” (Messier 82)
La notizia visiva più spettacolare della settimana è arrivata il 23 giugno. Il telescopio James Webb ha puntato i suoi sensibilissimi strumenti all’infrarosso verso la celebre galassia Messier 82 (M82), nota come la Galassia Sigaro, situata a 12 milioni di anni luce da noi.
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Un’esplosione di stelle: M82 è una galassia starburst, ovvero un luogo in cui le stelle nascono a una velocità dieci volte superiore rispetto alla nostra Via Lattea.
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Il dettaglio mai visto: Grazie al Webb, gli astronomi sono riusciti a penetrare i densissimi muri di polvere cosmica, mappando singolarmente per la prima volta milioni di singole stelle nel cuore della galassia. L’immagine mostra giganteschi filamenti rossi di idrocarburi che vengono sparati fuori dal centro galattico a causa dei violentissimi venti stellari. È il ritratto più intimo e dettagliato mai ottenuto di una vera e propria “fabbrica di mondi”.
Il mistero chimico di 3I/ATLAS: lo studio ufficiale su Nature
Ricordate la cometa aliena 3I/ATLAS, il visitatore interstellare di cui abbiamo parlato all’inizio del mese? Il 22 giugno è stato finalmente pubblicato lo studio ufficiale sulla rivista Nature con i dati definitivi raccolti dallo spettrografo NIRSpec del Webb. Ed è ancora più strano di quanto pensassimo.
La cometa sta letteralmente “sparando” tonnellate di carbonio, monossido di carbonio e metano nello spazio mentre si allontana dal nostro Sole. I ricercatori hanno confermato che i rapporti di isotopi pesanti di idrogeno presenti in 3I/ATLAS non assomigliano a nulla di ciò che esiste nel nostro Sistema Solare. Questo ci dà la certezza matematica che la cometa si è formata in un ambiente primordiale incredibilmente più freddo e oscuro del nostro. Stiamo studiando i ghiacci originari di un’altra stella senza muoverci da casa.
Teoria shock: la Terra ha “seminato” la vita su Venere per miliardi di anni?
C’è una ricerca presentata in questi giorni che sta facendo discutere l’intera comunità astrobiologica. Secondo uno studio rilanciato il 25 giugno da Universe Today, la Terra potrebbe aver agito come un “seminatore” di microbi nei confronti di Venere per miliardi di anni.
I calcoli dinamici mostrano che i grandi impatti di asteroidi subiti dalla Terra in passato avrebbero scagliato nello spazio miliardi di tonnellate di rocce piene di batteri resistenti. Una parte di questi “autostoppisti terrestri” sarebbe sopravvissuta al viaggio, finendo per galleggiare e riprodursi nelle temperate nubi acide di Venere. Questo significa che se le prossime missioni automatiche troveranno tracce di vita nell’atmosfera venusiana… potrebbe trattarsi di microbi originari della Terra!
Il cielo del fine settimana: la Luna saluta la “Fragola” e il Triangolo domina
Per chi vuole godersi le calde serate di fine giugno con il naso all’insù, ecco cosa ci riserva il cielo di questo weekend:
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Lunedì 29 giugno – Arriva la Luna della Fragola: Nelle notti di domenica e lunedì vedremo sorgere la Luna Piena di giugno, tradizionalmente chiamata “Luna della Fragola” dai nativi americani (poiché coincideva con il periodo di raccolta di questi frutti). Sorgerà magnifica a Est subito dopo il tramonto.
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Il dominio del Triangolo Estivo: Con il cielo notturno che si fa stabilmente sereno, cercate a Est le tre gemme dell’estate: Vega, Deneb e Altair. Se vi trovate in zone di montagna o lontane dall’inquinamento luminoso delle città, la fascia biancastra della Via Lattea sarà visibile proprio al centro di questo immenso triangolo geometrico.
Buon weekend d’estate e buone osservazioni a tutti i lettori di StartNews!
Luigi Schiavo per StartNews