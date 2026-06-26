Piazza Armerina. Interventi sulla macchina burocratica comunale: nasce il nuovo settore tributi contro i crediti dubbi

La Giunta comunale di Piazza Armerina, guidata dal sindaco Antonino Cammarata, ha approvato ieri una profonda riorganizzazione della struttura burocratica dell’ente. La novità principale della riforma è la nascita di un ottavo settore, interamente focalizzato sulla gestione delle entrate tributarie, extratributarie e del patrimonio. Una decisione strategica nata dall’esigenza immediata di migliorare i tassi di riscossione locali e tutelare l’equilibrio di bilancio.

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Una scelta obbligata per uscire dal dissesto e tagliare i crediti dubbi

La nascita del nuovo comparto risponde a una necessità finanziaria non più rinviabile. Negli ultimi due anni, le percentuali di riscossione del Comune hanno registrato performance molto modeste. Questa situazione ha gonfiato il Fondo crediti di dubbia esigibilità, noto come Fcde, che oggi pesa sulle casse comunali per quasi tre milioni di euro. Questa imponente cifra rischia di paralizzare l’azione amministrativa e di minare la stabilità finanziaria proprio nel momento in cui la città si prepara a lasciarsi alle spalle il dissesto economico.

Il Ministero dell’Interno approverà a breve il piano di estinzione dell’Organismo straordinario di liquidazione, sancendo la fine formale del dissesto. Da quel momento, tuttavia, il Comune sarà un sorvegliato speciale da parte della Corte dei conti e del dipartimento ministeriale. Inoltre, le recenti novità della Legge di bilancio impongono regole severissime. Avendo registrato una percentuale di riscossione in conto residui inferiore alla soglia minima del 17,5%, Piazza Armerina rischia di dover affidare forzatamente a soggetti esterni la gestione delle proprie entrate. Da qui la scelta di creare un ufficio altamente specializzato per evitare commissariamenti e invertire la rotta.

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Spettacoli pubblici e licenze Tulps: quadruplicato il lavoro per gli uffici

La riorganizzazione non tocca solo i conti pubblici, ma risponde anche alle novità legislative nazionali. All’interno del primo settore nasce infatti il nuovo “Servizio Licenze Tulps”. Questo ufficio si occuperà di gestire le pratiche relative alla polizia amministrativa, in particolare per l’organizzazione di spettacoli e manifestazioni pubbliche.

La novità si è resa necessaria a causa del recepimento di un recente decreto legislativo che ha trasferito queste specifiche competenze di pubblica sicurezza direttamente ai Comuni della Regione Siciliana. Di fatto, l’attività amministrativa legata alle autorizzazioni per eventi e spettacoli si è quadruplicata rispetto al passato, rendendo indispensabile un ufficio dedicato per non congestionare la macchina comunale e garantire risposte rapide a organizzatori e associazioni.

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Sport e tempo libero cambiano settore dopo un pensionamento

Tra le altre variazioni deliberate spicca il trasferimento del “Servizio Sport e Tempo Libero”, che si sposta dalle competenze del settimo settore a quelle del primo settore (Affari Generali). Il cambiamento non ha soltanto una valenza logistica, ma mira a ottenere una maggiore economicità ed efficienza organizzativa. La scelta è maturata in seguito al recente pensionamento del funzionario che ne era responsabile, offrendo così l’occasione per accorpare le attività e ottimizzare la gestione del personale disponibile.

Tutte le novità saranno operative immediatamente. Il Segretario generale provvederà ora a definire la collocazione del personale nei diversi settori nel pieno rispetto dei profili professionali di ciascun dipendente.