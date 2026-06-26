Piazza Armerina – Nuovi interventi sul territorio tra prevenzione incendi e segnaletica turistica

Sono in corso sul territorio comunale due distinti interventi di manutenzione e valorizzazione urbana che riguardano rispettivamente la sicurezza ambientale e il potenziamento dei servizi per l’accoglienza turistica. Le attività interessano sia le aree verdi periferiche sia i percorsi di collegamento con i principali siti di interesse storico.

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Interventi di pulizia e prevenzione incendi nelle aree boschive

Gli operai dell’Ente Sviluppo Rurale hanno avviato una serie di operazioni di manutenzione straordinaria rese possibili grazie a una specifica convenzione con il Comune. I lavori si concentrano principalmente lungo il percorso di San Giacomo, nell’area della ex SIACE e nelle zone che si trovano a ridosso del bosco.

Le attività prevedono interventi mirati alla pulizia del sottobosco, alla prevenzione degli incendi e alla messa in sicurezza generale delle aree per eliminare potenziali situazioni di pericolo. Questo pacchetto di interventi rientra nel programma ordinario di cura e salvaguardia del territorio programmato per diverse aree urbane ed extraurbane.

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Nuova segnaletica stradale e decorativa per il centro storico

Il secondo intervento sul territorio riguarda la viabilità e la gestione dei flussi turistici con la posa di una nuova segnaletica stradale e decorativa. L’obiettivo dell’operazione consiste nel creare un collegamento chiaro ed efficace tra le vie del centro storico e il sito archeologico della Villa Romana del Casale.

I nuovi cartelli stradali sono stati posizionati per offrire un percorso intuitivo e facilmente identificabile dai visitatori che arrivano sul territorio, facilitando la navigazione urbana e incentivando la scoperta del patrimonio storico, artistico e commerciale della città.

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Finanziamento delle opere e gestione delle risorse locali

Per la realizzazione della nuova segnaletica sono state impiegate le risorse economiche derivanti dalla quota del quindici per cento degli incassi dei biglietti della Villa Romana del Casale destinata per legge al territorio.

Questi fondi sono stati reinvestiti direttamente in opere di miglioramento dell’arredo urbano e dell’accoglienza turistica, con lo scopo di favorire l’integrazione tra il polo archeologico e il tessuto commerciale locale.