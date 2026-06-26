Il 27 giugno 2026 i visitatori vivranno un’occasione imperdibile per scoprire le meraviglie del celebre sito archeologico sotto il cielo stellato. Dalle ore 20:00 alle 22:30 i cancelli apriranno gratuitamente al pubblico per festeggiare l’inaugurazione dell’esposizione “La moda nei mosaici di Piazza Armerina”. Questa iniziativa offre una prospettiva affascinante sui costumi dell’antichità e permette di ammirare le famose raffigurazioni in un’atmosfera suggestiva.
Ingresso serale gratuito alla Villa Romana del Casale per la nuova mostra
Pubblicato il 26 Giugno 2026 da StartNews • Letto da 410 utenti