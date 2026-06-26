Il Pizza Enna Fest un successo per le tradizioni e i sapori locali

Il Pizza Enna Fest prosegue con numeri da record e si conferma uno degli eventi di punta dell’estate. La seconda giornata ha registrato la presenza di migliaia di persone in Piazza Europa, dimostrando il grande affetto del pubblico per questa manifestazione. I cittadini e i turisti hanno partecipato attivamente alle numerose iniziative in programma per celebrare la gastronomia locale. L’evento concentra l’attenzione sulla pizza ennese, preparata esclusivamente con ingredienti a chilometro zero e affiancata dai prodotti agroalimentari più rappresentativi della nostra zona.

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Il successo del Piacentinu Ennese DOP e delle botteghe artigiane

Un grande riscontro di pubblico ha premiato la prima Sagra del Piacentinu Ennese DOP, trasformando l’appuntamento in una occasione imperdibile per valorizzare uno dei formaggi simbolo della tradizione locale. I visitatori hanno mostrato un forte interesse anche per le botteghe esperienziali allestite dai maestri artigiani della CNA. Questi spazi creativi permettono al pubblico di scoprire da vicino antichi mestieri e lavorazioni di eccellenza del territorio, unendo la cultura del cibo a quella del saper fare artigiano.

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Il programma odierno tra grani antichi e dibattiti

La giornata odierna offre un cartellone ricco di appuntamenti per tutti i gusti. La masterclass dedicata alla preparazione dei tortellini con i grani antichi Oro di Enna spicca tra gli eventi in programma e promette di attirare molti curiosi. Alle 20:00 Angelo Sarda modererà il talk intitolato “Enna, un mare di terra”. Il confronto affronterà temi cruciali come la qualità certificata, l’innovazione tecnologica, la tutela delle produzioni locali e le nuove opportunità di cooperazione nel bacino del Mediterraneo.

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Ospiti del talk e spettacolo musicale in chiusura

Tindaro Germanelli, Raffaele Sarda, il professor Massimo Todaro, Angelo Manna e Silvia Turco interverranno durante il dibattito portando la loro preziosa esperienza. Al tavolo siederanno anche i rappresentanti dei Carabinieri Tutela Agroalimentare e Max Ellul della Malta Food Agency per garantire un respiro internazionale alla discussione. La band Hangover chiuderà la serata con uno spettacolo musicale coinvolgente. Il Pizza Enna Fest continuerà ad animare la città fino a domenica con degustazioni continue, laboratori interattivi e tanta ottima pizza per celebrare l’identità del territorio.