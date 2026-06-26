Gli scout di Piazza Armerina promuovono il diritto a restare nella propria città

Il gruppo scout AGESCI Piazza Armerina 1 scende in campo per accendere i riflettori su un tema di grande attualità per le aree interne. Sabato 27 giugno le porte della chiesa di San Pietro si apriranno dalle ore 16:00 alle 18:00 per ospitare l’evento intitolato “Facciamoci Spazio”. I ragazzi del Clan I 100 Passi promuovono e curano l’iniziativa pubblica che ha l’obiettivo primario di avviare un confronto aperto sul diritto a restare. Si tratta di una questione fondamentale per arginare lo spopolamento giovanile e dare nuovo respiro al territorio.

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I laboratori animati dai giovani

I Rover e le Scolte del gruppo scout hanno ideato e condurranno in prima persona una serie di workshop tematici che scandiranno il pomeriggio. Queste attività interattive mirano a coinvolgere i presenti in una riflessione profonda e partecipata sul significato del termine restanza. L’intento è quello di analizzare insieme la possibilità reale di scegliere consapevolmente di costruire il proprio domani nella terra di origine. I giovani vogliono dimostrare che rimanere non rappresenta una rassegnazione ma una decisione attiva per contribuire alla crescita e al rinnovamento della comunità a cui si appartiene.

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Un dialogo per il futuro della comunità

L’incontro di sabato rappresenta un’occasione preziosa per la cittadinanza intera. Sarà possibile ascoltare le voci delle nuove generazioni e dialogare in modo costruttivo su esperienze che toccano da vicino il presente della città. Gli organizzatori invitano tutti i residenti a partecipare numerosi a questo importante momento di aggregazione comunitaria. Sostenere il lavoro e l’entusiasmo di questi ragazzi significa investire nella speranza di un tessuto sociale più forte e coeso in grado di valorizzare le proprie risorse umane.