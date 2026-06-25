Rinnovati i vertici della terza commissione a Valguarnera: Simona Balsamo assume la presidenza

L’assetto istituzionale del Comune di Valguarnera si rinnova attraverso importanti decisioni interne. I componenti della terza commissione consiliare hanno scelto i loro nuovi referenti durante la seduta svoltasi il 24 giugno. La consigliera Simona Balsamo ha assunto ufficialmente la carica di presidente dell’organo politico. Accanto a lei lavorerà il consigliere Lorenzo Scarlata, il quale ricoprirà il delicato incarico di vicepresidente. La riorganizzazione punta a garantire una gestione fluida e operativa dei lavori all’interno del municipio. Secondo quanto si apprende da un comunicato stampa istituzionale diffuso a margine della seduta, l’incontro ha subito prodotto risultati concreti sul fronte normativo.

<br />

La commissione dà il via libera alle misure premiali per i contribuenti

I membri della commissione non si sono limitati alle sole operazioni di voto. Il gruppo di lavoro ha infatti esaminato e approvato lo schema di regolamento che introduce nuove misure premiali a favore dei contribuenti. Questo provvedimento applica le direttive dell’articolo dodici della Legge Regionale numero uno del 2026. L’iniziativa legislativa mira a premiare i cittadini virtuosi e a stimolare la regolarità nei pagamenti dei tributi locali. Il via libera rappresenta un passo fondamentale per alleggerire il carico fiscale dei residenti e migliorare la stabilità delle casse pubbliche. I consiglieri hanno dimostrato grande compattezza nel portare avanti una misura così attesa dall’intera comunità.

<br />

Il discorso della nuova presidente punta sul dialogo e sull’efficienza

La neo-presidente Simona Balsamo ha preso la parola subito dopo l’ufficializzazione dell’incarico per tracciare le linee guida del suo futuro operato. La consigliera ha rivolto parole di profonda gratitudine verso il personale tecnico del Comune. «Desidero ringraziare sentitamente gli uffici per la celere e proficua collaborazione offerta durante la fase di studio del regolamento» ha dichiarato la presidente. Il suo intervento ha sottolineato l’importanza vitale della sinergia tra la componente politica e i dipendenti amministrativi. Balsamo ha garantito un approccio aperto e inclusivo per i mesi a venire. «La mia sarà una presidenza improntata al costante dialogo, sia con gli uffici amministrativi sia con tutti i componenti della commissione» ha aggiunto con ferma convinzione.

<br />

Obiettivo comune: snellire le pratiche a favore dei cittadini

Il mandato appena iniziato si prefigge scopi chiari e ambiziosi. Il miglioramento dei servizi offerti alla popolazione guida l’agenda politica della nuova dirigenza. La presidente ha infatti chiarito la visione strategica del gruppo in modo inequivocabile. «L’obiettivo comune è migliorare la qualità delle iniziative a favore dei cittadini e, al contempo, snellire l’iter dei provvedimenti che dovranno essere esaminati dal Consiglio Comunale» ha concluso la rappresentante istituzionale. La terza commissione si prepara dunque a lavorare a ritmi serrati per abbattere i tempi della burocrazia locale. I cittadini di Valguarnera guardano ora con interesse alle prossime mosse dell’amministrazione in attesa di vedere gli effetti del nuovo corso politico.