Intelligenza artificiale e fede: a Piazza Armerina un dibattito sull’enciclica di Papa Leone

A un mese esatto dalla sua promulgazione, avvenuta il 25 maggio scorso, la prima enciclica di Papa Leone diventa il fulcro di un importante momento di confronto cittadino. La Parrocchia di San Pietro e l’Università Popolare del Tempo Libero Ignazio Nigrelli hanno organizzato, per domani Venerdì 26 giugno alle ore 19.30, un dialogo aperto per esplorare i complessi temi affrontati dal pontefice. Il documento, intitolato Magnifica Humanitas, si inserisce nel solco della Dottrina Sociale della Chiesa e affronta una delle sfide più imponenti dell’epoca contemporanea, ovvero l’impatto travolgente dell’intelligenza artificiale sulla vita quotidiana. L’incontro punta a rispondere a interrogativi profondi sui cambiamenti in atto e sulle ragioni che spingono il Papa a chiedere una tutela vigorosa della dignità umana di fronte ai rapidi e inarrestabili sviluppi tecnologici.

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La tecnologia al bivio tra progresso e disuguaglianza

Il fulcro del messaggio papale ruota attorno a un concetto fondamentale che invita l’intera umanità a una scelta consapevole e non più rinviabile. Il testo dell’enciclica chiarisce la posizione della Chiesa con parole inequivocabili e di forte impatto etico. «La prima scelta non è tra un “sì” o un “no” alla tecnologia, ma tra edificare Babele o ricostruire Gerusalemme: tra un potere che pretende di dominare il cielo e un popolo che, alla presenza di Dio, si mette a lavorare unito per rialzare le mura della convivenza fraterna». Il dibattito organizzato a Piazza Armerina intende stimolare una riflessione critica sull’uso degli algoritmi. I partecipanti si interrogheranno sulla possibilità di utilizzare questi potenti strumenti per ridurre le diseguaglianze e garantire diritti a chi ne è privo, evitando accuratamente che il controllo tecnologico rimanga nelle mani di pochi potenti miliardari.

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Il ponte tra la questione ambientale e le nuove sfide digitali

Il percorso intellettuale e spirituale tracciato da Papa Leone richiama alla mente le grandi intuizioni del magistero recente. Come accaduto un decennio fa con l’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco, capace di porre con forza la questione ambientale al centro dell’agenda politica e sociale internazionale, oggi la Chiesa alza nuovamente la voce su un tema di portata epocale. L’obiettivo primario consiste nel portare il delicato rapporto tra l’essere umano e le intelligenze sintetiche al centro del dibattito ecclesiale e civile. Il concetto di “magnifica umanità” evocato dal Papa rappresenta un potente richiamo a preservare l’essenza stessa dell’uomo in una società che corre velocemente verso l’automazione totale.

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I protagonisti del dialogo alla Parrocchia di San Pietro

Ad animare il confronto sui contenuti dell’enciclica saranno figure di spicco del panorama culturale e accademico del territorio. Il tavolo dei relatori vedrà la partecipazione di Giuseppe Savagnone, stimato docente della Scuola Pedro Arrupe di Palermo, il quale porterà il suo lucido contributo analitico sulle implicazioni etiche e sociali del documento pontificio. Accanto a lui interverranno Ettore Bartolotta e Carmelo Nigrelli, pronti a stimolare la discussione e a coinvolgere attivamente il pubblico in un dibattito che si preannuncia ricco di spunti di riflessione. L’iniziativa rappresenta un’occasione davvero preziosa per la comunità locale per approfondire argomenti di respiro globale e comprendere al meglio le direttive del magistero in un’epoca di continui stravolgimenti.