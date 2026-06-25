Il gusto e la tradizione scendono in piazza con il De.Co. Fest Leonforte 2026

Domenica 28 giugno piazza IV Novembre a Leonforte si trasformerà nel cuore pulsante dell’artigianato e dell’agroalimentare ennese. L’appuntamento con il «De.Co. Fest Leonforte 2026» offrirà una giornata interamente dedicata alla valorizzazione delle eccellenze produttive del territorio. L’evento si inserisce nel quadro del bando regionale «Sicilia che piace 2026», un’iniziativa con cui l’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana sostiene la crescita economica e la promozione delle filiere strategiche dell’isola.

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La denominazione comunale come motore di sviluppo e identità

L’amministrazione comunale punta sulla Denominazione Comunale (De.Co.) appena istituita per dare forza al tessuto economico locale. Il sindaco Piero Livolsi spiega gli obiettivi di questa importante novità: «Vogliamo diffondere la conoscenza del marchio De.Co. tra cittadini e operatori, valorizzare le produzioni agroalimentari e le filiere corte, favorire la creazione di una rete solida tra produttori e istituzioni». Il primo cittadino evidenzia anche la necessità di superare i problemi logistici storici: «Puntiamo a risolvere criticità strutturali importanti, come lo stoccaggio e la logistica. Al contempo promuoviamo modelli sostenibili basati su qualità e cooperazione, per far crescere l’attrattività turistica di Leonforte».

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Un confronto sul futuro agricolo e le delizie degli show cooking

Il festival aprirà i battenti alle ore 10:00 con un programma intenso che unisce approfondimento tecnico e piaceri della tavola. Alle 10:30 prenderà il via il convegno intitolato «Identità territoriali e prospettive di sviluppo». Al tavolo dei relatori siederanno il sindaco Piero Livolsi, l’assessore comunale all’agricoltura Antonio Armenio, la presidente provinciale di Coldiretti Giusy Fiumefreddo, il direttore provinciale Sandro Salamone e il presidente della sezione locale Gaetano Cipolla. Gli esperti si confronteranno sulle opportunità concrete per le aziende, sulla cooperazione tra pubblico e privato e sulle strategie commerciali. In contemporanea, l’Associazione Cuochi e Pasticceri Ennesi guiderà spettacolari show cooking, preparando piatti straordinari esclusivamente con i prodotti a marchio De.Co.

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Note folk e antichi mestieri animano il pomeriggio leonfortese

Nel pomeriggio l’evento cambierà ritmo, lasciando spazio all’arte e alla musica dal vivo con il progetto «DÙ» di Davide Campisi e Mimì Sterrantino, mentre l’Accademia Flamenco Libero di Palermo proporrà affascinanti esibizioni di danza. L’area espositiva accoglierà i visitatori non per una semplice vendita, ma per un viaggio narrativo attraverso i segreti della produzione. Tra i protagonisti spiccano l’azienda «Terre di Chiesa», che offrirà i propri prodotti per le degustazioni dei cuochi, e l’azienda «Agrirape di Manna» con le sue specialità. Il percorso culturale continuerà con il Museo della Cuddura, dedicato all’arte del pane votivo, con Marilisa Lo Pumo della Pro Loco (MedeArt) che racconterà la tradizione degli altari di San Giuseppe, e con i Fratelli Lo Gioco di Crisa, pronti a mostrare dal vivo l’affascinante processo della creazione della carta a mano.