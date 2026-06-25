Bagheria capitale dell’alta moda: presentata a Palermo l’International Fashion Week

La grande moda internazionale sceglie la Sicilia come palcoscenico d’eccezione. Dal 28 al 30 giugno Bagheria ospiterà l’International Fashion Week, un evento capace di trasformare la città in un crocevia di stile, arte e design. I vertici della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, in collaborazione con Unsic, hanno presentato ufficialmente l’iniziativa ieri mattina all’interno della suggestiva Sala Piersanti Mattarella del Palazzo dei Normanni a Palermo. Questo progetto itinerante punta con decisione a valorizzare il territorio attraverso le eccellenze del Made in Italy e il talento dei creatori emergenti.

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Un set a cielo aperto tra storia e contemporaneità

Il momento clou della kermesse andrà in scena la sera del 29 giugno alle ore 20. L’iconica scalinata e il colonnato di Palazzo Villarosa a Bagheria faranno da cornice a una sfilata imponente. Alessandra Giulivo, presidente della Cngfd, ha spiegato la visione alla base del progetto ricordando che «la scelta di luoghi storici diventa il palcoscenico ideale per unire creatività, tradizione e innovazione». Il pubblico non assisterà a una semplice esibizione ma vivrà un’esperienza immersiva fatta di luci, architettura e abiti di alta sartoria. L’occasione risulta preziosa per far dialogare in modo armonico l’estetica con il vasto patrimonio culturale locale.

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I grandi nomi e il prestigioso premio internazionale

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Spazio concreto per i giovani talenti emergenti

L’organizzazione riserva una vetrina fondamentale alle nuove generazioni di stilisti. Durante la serata il pubblico ammirerà i capi di Gabriele Villanova e Chiara Ruperto, i due finalisti del concorso espressamente dedicato agli studenti degli istituti di moda. Il vincitore otterrà una borsa di studio, uno stage presso la maison De Santis by Martin Alvarez e dotazioni software professionali. Durante la conferenza di presentazione l’onorevole Salvatore Geraci ha sottolineato il bisogno di «dare ai talenti emergenti una vetrina importante e la possibilità di dimostrare il proprio valore». Sulla stessa linea di pensiero Salvatore Falzone, presidente regionale Unsic Sicilia, e Giovanni Minutella, direttore provinciale Enasc, i quali hanno ribadito il legame vitale tra il settore dell’abbigliamento, lo sviluppo economico e le opportunità lavorative per i ragazzi.

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Salotti televisivi e tappeto rosso in attesa dei defilé

Il ricco programma della giornata centrale non si esaurirà con l’esibizione serale. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17, gli spazi storici di Palazzo Villarosa accoglieranno un talk televisivo curato dal giornalista Piero Muscari e totalmente incentrato sulle eccellenze italiane. A seguire, verso le ore 19, i riflettori illumineranno il red carpet per salutare l’arrivo di ospiti, addetti ai lavori e volti noti del fashion system. Bagheria si prepara a vivere giornate entusiasmanti, puntando a consolidare il proprio ruolo di nuovo epicentro del glamour nel cuore pulsante del Mediterraneo.