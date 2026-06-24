Pioggia di premi per il liceo musicale Colajanni-Farinato di Enna

Il liceo musicale Colajanni-Farinato di Enna chiude l’anno scolastico incassando un successo dietro l’altro. Gli studenti, le formazioni ensemble e l’intera orchestra dell’istituto hanno letteralmente dominato diversi concorsi musicali di caratura nazionale e internazionale. Le competizioni, andate in scena tra la Sicilia, la Calabria e la Campania, hanno regalato ai giovani talenti ennesi numerosi riconoscimenti di prestigio, tra cui ambiti primi premi assoluti e preziose borse di studio. Questo traguardo eccezionale rappresenta il frutto di un percorso formativo serrato, fatto di studio quotidiano e grande passione per la pratica musicale d’insieme.

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I trionfi al concorso Città di Palermo

La rassegna palermitana ha visto brillare le stelle del liceo ennese. Alisea Martina Cangeri al flauto, Loris Cascino al pianoforte, Giuditta Catalano per il canto jazz, Manuel Di Stefano alla batteria e Marika Paternò nel canto lirico hanno conquistato il primo premio assoluto e una borsa di studio. Stesso prestigioso gradino del podio per Leon Bonfirraro e l’Hugues Ensemble. L’elenco dei vincitori continua con le affermazioni di Gioia Bonaffini, i piazzamenti di Renata Salerno e Federico Alacca, oltre agli ottimi risultati nelle categorie dedicate a chitarra, violoncello, fiati e formazioni ad arco, a conferma di una preparazione trasversale e di altissimo livello garantita dai docenti.

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Applausi a scena aperta in terra campana

I ragazzi di Enna non si sono fermati sull’isola e hanno sbancato anche in Campania. Al concorso internazionale Napolinova le prove individuali hanno incoronato con il primo premio Giuditta Sofia Catalano, Manuel Di Stefano, Gioia Bonaffini, Luciano Nicoletti e Renata Salerno. Anche le formazioni d’insieme hanno convinto le giurie, con il quartetto di sax e il duo di chitarre che hanno portato a casa importanti medaglie. Il trionfo campano si è ripetuto al festival di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori di Nola. Qui, oltre alle innumerevoli medaglie soliste, l’intera orchestra dell’istituto ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi un meritatissimo primo premio.

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Il dominio della classe di flauto traverso e i riconoscimenti speciali

Una menzione speciale spetta alla classe di flauto traverso, capace di monopolizzare il concorso internazionale Magna Graecia. Da Alisea Martina Cangeri, vincitrice assoluta, ai vari ensemble composti dagli allievi, la scuola ennese ha dimostrato una superiorità tecnica indiscutibile. La consacrazione finale è arrivata ad Agrigento, durante la rassegna Euterpe. In questa splendida cornice l’Hugues Ensemble ha incantato il pubblico, portando a casa non solo il primo premio assoluto, ma anche l’ambito riconoscimento Scala dei Turchi per la migliore esecuzione. Questi successi ribadiscono il ruolo centrale del liceo Colajanni-Farinato come fucina di talenti nel panorama educativo e artistico siciliano.