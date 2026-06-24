Piazza Armerina – Un investimento da oltre un milione di euro per rilanciare il palazzetto Ferraro

Il Comune di Piazza Armerina scende in campo per rinnovare radicalmente le infrastrutture sportive cittadine. L’amministrazione ha approvato il progetto per la demolizione e la successiva ricostruzione del complesso sportivo intitolato a F. Ferraro situato in via Cesare Pavese. L’operazione richiede un investimento totale di 1.415.250 euro. Per finanziare l’opera l’ente partecipa al bando statale Sport e Periferie chiedendo un contributo di un milione di euro e impegnandosi a coprire la restante somma di 415.250 euro con fondi del bilancio municipale. Questa decisione segna un passo decisivo verso l’ammodernamento di un’area vitale per la comunità.

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Strutture moderne e spazi polivalenti per atleti e cittadini

Il progetto prevede l’abbattimento dell’attuale e obsoleta copertura geodetica per fare spazio a un’architettura moderna e funzionale. I tecnici realizzeranno una nuova struttura portante in alluminio dotata di una copertura in telo resistente ai raggi ultravioletti. Gli sportivi potranno contare su un parquet certificato di ultima generazione ideale per ospitare competizioni di alto livello. I lavori includono l’ampliamento delle tribune per accogliere fino a seicento spettatori in totale sicurezza grazie a nuove vie di fuga a norma antincendio. Inoltre il piano comprende il rifacimento totale del vicino campo da tennis con una nuova tendostruttura che permetterà di giocare in qualsiasi condizione meteorologica.

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Inclusione sociale e rinascita del quartiere

L’obiettivo dell’intervento supera la semplice riqualificazione edilizia e abbraccia una forte valenza sociale. La zona sud della città soffre da tempo la carenza di servizi pubblici e spazi di aggregazione. Il nuovo palazzetto diventerà un polo di attrazione per circa tremilaseicento utenti tra studenti, sportivi e associazioni locali. L’impianto abbatterà le barriere architettoniche offrendo un luogo sicuro e pienamente accessibile per i giovani, le famiglie e i cittadini più vulnerabili. Lo sport diventa così uno strumento potente per combattere l’emarginazione giovanile e restituire vitalità a un intero quartiere migliorando la qualità della vita di tutto il territorio.