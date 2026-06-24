Enna, la nuova giunta Crisafulli accelera: fondi europei e sociale al centro dell’azione

La giunta comunale di Enna, guidata dal neosindaco Mirello Crisafulli, imprime una decisa accelerazione all’attività amministrativa. Una serie di importanti atti di indirizzo è stata approvata all’unanimità nelle ultime ore, delineando una chiara strategia che punta su fondi europei, riqualificazione urbana, inclusione sociale e valorizzazione delle tradizioni. È quanto emerge da un comunicato stampa diffuso dall’amministrazione cittadina che fa il punto sulle prime mosse del nuovo esecutivo.

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L’apertura all’Europa e l’attrazione di nuove risorse

Su proposta dell’assessore Michele Sabatino, la squadra di governo ha dato il via libera all’adesione all’ALDA, l’Associazione europea per la democrazia locale. Questa mossa strategica permetterà al Comune di inserirsi in un network internazionale di prestigio, migliorando nettamente la capacità di attrarre risorse comunitarie. A questo traguardo si aggiunge la partecipazione al programma Circular City Center. L’iniziativa garantirà all’ente consulenze gratuite da parte di un team di esperti della Banca Europea degli Investimenti per promuovere l’efficientamento delle risorse e la riduzione dell’inquinamento urbano.

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Lavori pubblici e rilancio delle strutture sportive

Sul fronte dei lavori pubblici, l’assessore Tiziana Arena ha promosso l’approvazione di una perizia di variante per il padiglione dell’ex ospedale Umberto I, futura sede del Centro per l’impiego. L’obiettivo è ottimizzare l’uso dell’immobile storico intercettando i preziosi fondi del PNRR. Grande attenzione anche allo sport con l’assessore Giuseppe Trovato che ha spinto per la candidatura al bando Sport e periferie 2026. Il progetto, dal valore di oltre un milione di euro con una compartecipazione comunale ridotta al dieci per cento, prevede la totale demolizione e ricostruzione dell’ex bocciodromo di via Ottavio Catalano per creare un moderno impianto multidisciplinare.

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Welfare, mense sostenibili e tradizioni cittadine

Lo sviluppo del tessuto sociale passa per l’adesione alla rete SAI per l’accoglienza e l’integrazione, un’iniziativa a costo zero proposta dal vicesindaco Stefania Marino che aprirà le porte ai fondi del Ministero dell’Interno. Rivoluzione plastic-free in arrivo per le scuole ennesi grazie all’assessore Marinella Adamo, che ha avviato il nuovo servizio di mensa scolastica puntando sull’educazione alimentare e sulla sostenibilità. Il sindaco Mirello Crisafulli ha inoltre confermato il forte sostegno alla festa patronale della Madonna della Visitazione. Un contributo di centodiecimila euro è stato destinato alla confraternita degli Ignudi riconoscendo l’altissimo valore culturale e turistico delle celebrazioni.

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Le parole del primo cittadino

Nel comunicato si sottolinea la grande soddisfazione del primo cittadino per il lavoro svolto finora. «L’attività della giunta che presiedo procede con il ritmo che ci eravamo dati» dichiara Crisafulli. Il sindaco evidenzia come i provvedimenti approvati indichino la ferma volontà di aprire la città ai circuiti europei e di investire sui servizi essenziali. «Abbiamo scelto di introdurre Enna ai circuiti della cooperazione internazionale perché crediamo che la nostra città abbia le carte in regola per stare nei tavoli che contano e attrarre risorse che fino a ieri sembravano fuori portata» conclude la nota, rimarcando come molte di queste iniziative siano state attivate senza gravare sulle tasche dei cittadini.