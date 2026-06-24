Crisafulli detta la linea: rilancio dell’autodromo e centralità di Enna

Il Consiglio comunale di Enna, riunitosi lo scorso 22 giugno, ha definito il suo nuovo assetto istituzionale eleggendo Marco Greco alla presidenza e Rosario Vasapollo alla vicepresidenza. Un passaggio cruciale della seduta ha riguardato l’Ente autodromo di Pergusa: con venti voti favorevoli è stata approvata la delibera, proposta dalla Giunta, per revocare lo stato di liquidazione. L’atto, immediatamente esecutivo, passerà ora al Libero consorzio comunale di Enna, socio di maggioranza, per avviare la stesura di un nuovo statuto in sinergia con il Comune e l’Automobile Club d’Italia.

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Le visioni del sindaco: un autodromo vivo e il ritorno a capoluogo

Mirello Crisafulli, primo cittadino di Enna, ha ribadito l’importanza strategica di questa scelta per il territorio: «Un atto vitale per la città, quello di rilanciare l’autodromo di Pergusa, e l’Ente è lo strumento che consente di rilanciarlo». L’obiettivo è quello di coinvolgere soggetti privati, non nella gestione diretta dell’Ente, ma replicando modelli virtuosi come l’affitto delle strutture, per attrarre investimenti, ospitare competizioni automobilistiche, eventi culturali e spettacoli.

Crisafulli ha inoltre rassicurato sulla compatibilità tra le attività motoristiche e la tutela ambientale della riserva, citando l’esempio di Monza: «Noi pensiamo di rendere tutto questo conciliabile con le attività naturalistiche, non è scritto in nessun posto che autodromo ed ambiente non possano andare d’accordo».

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Sanità, infrastrutture e il dialogo con l’opposizione

Tra le priorità del mandato, il sindaco ha sottolineato la volontà di restituire a Enna il suo ruolo di capoluogo provinciale. A tal fine, ha convocato un’assemblea dei sindaci della provincia per il 29 giugno, con un focus sull’ampliamento dell’offerta sanitaria e la creazione di un policlinico universitario.

Non sono mancate le critiche alla precedente amministrazione su temi chiave come la programmazione finanziaria, la gestione del randagismo e l’isolamento infrastrutturale della città. Crisafulli ha annunciato l’intenzione di riaprire il confronto con le Ferrovie dello Stato sui collegamenti della nuova linea e ha auspicato un dialogo costruttivo con l’opposizione: «Avete idee, proposte costruttive, discutiamone».

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La variazione di bilancio: eventi, sociale e manutenzioni

L’assessore al ramo, Giuseppe Trovato, ha illustrato la quinta variazione di bilancio, delineando le priorità di spesa: fondi per la festa della Patrona, la programmazione estiva e interventi nel settore sociale, tra cui l’acquisto di un pulmino per il CSR.

Ulteriori risorse sono state destinate alla riapertura delle piscine scoperte di Pergusa, alla manutenzione degli impianti sportivi per accogliere il campionato di pallamano di serie A Gold e a interventi urgenti su strade, scuole e verde pubblico. Infine, il Consiglio ha deliberato l’adesione alla Rottamazione-quinquies.