Valguarnera, il Comune apre le porte ai genitori per migliorare la scuola

Il Comune di Valguarnera compie un passo significativo verso la condivisione delle scelte logistiche ed educative. L’assessorato ai servizi scolastici ha risposto ufficialmente alle richieste di confronto avanzate dalle famiglie degli alunni locali. La volontà dell’amministrazione si dimostra chiara e punta a instaurare un dialogo diretto con il comitato dei genitori. Al centro dell’attenzione finiscono le tematiche nevralgiche che riguardano la vita quotidiana degli studenti all’interno degli istituti cittadini. Questo nuovo approccio mira a superare le classiche barriere burocratiche per trasformare le istanze dei cittadini in azioni amministrative concrete.

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Il servizio mensa sotto la lente d’ingrandimento

L’obiettivo principale di questa apertura istituzionale riguarda il consolidamento di una sinergia operativa tra il municipio e le case dei cittadini. L‘assessore Francesca Draià (nella foto), autrice della nota formale inviata al presidente del comitato, ha evidenziato il valore strategico di questo percorso condiviso. Un focus particolare ricadrà sul servizio di refezione scolastica, un tema che sta da sempre a cuore a mamme e papà per via delle ricadute dirette sul benessere dei bambini. L’esponente della giunta sottolinea infatti come l’ente locale ritenga «fondamentale mantenere un canale di comunicazione aperto e continuo con le famiglie».

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Verso un tavolo di confronto operativo

La politica dell’ascolto non si ferma alle semplici dichiarazioni di intenti ma si tradurrà a brevissimo giro in un incontro operativo attorno a un tavolo. Secondo i vertici dell’assessorato competente, soltanto un confronto onesto permette di trovare le chiavi giuste per risolvere le eventuali criticità emerse nel corso dell’anno. L’obiettivo finale punta a elevare in modo tangibile la qualità dell’offerta legata ai servizi scolastici. Come si legge nel documento diffuso, l’incontro con i rappresentanti delle famiglie servirà proprio per «affrontare in modo puntuale e trasparente le diverse questioni segnalate». Questa mossa dell’amministrazione mira a trasformare le segnalazioni in un motore per il miglioramento continuo del sistema educativo cittadino.