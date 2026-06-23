TARI 2026: il Comune di Piazza Armerina delibera le rate e applica il bonus sociale

Il Consiglio Comunale di Piazza Armerina ha approvato all’unanimità la delibera relativa alla determinazione del numero delle rate e delle scadenze di pagamento della TARI per l’anno 2026. Un provvedimento atteso, reso urgente dalla necessità di applicare il bonus sociale previsto dalla normativa nazionale a favore delle famiglie con basso reddito.

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Il disguido sulla convocazione e il chiarimento in Aula

L’approvazione è avvenuta non senza qualche polemica iniziale dovuta a un difetto di comunicazione interno, che ha visto il sindaco Antonino Cammarata momentaneamente spiazzato dall’inserimento del punto all’ordine del giorno. Tuttavia, grazie all’intervento chiarificatore della consigliera Aura Filetti, presidente della Commissione Bilancio, e successivamente del responsabile del settore tributi, il dottor Baiunco, la situazione si è sbloccata, permettendo al Consiglio di procedere con la votazione.

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Sconti automatici per le fasce più deboli

Il punto focale della delibera, come spiegato dal dottor Baiunco, riguarda l’applicazione automatica di un bonus sociale del 25% sulla tariffa per i nuclei familiari con un ISEE inferiore a 9.360 euro (soglia che può arrivare fino a 20.000 euro per le famiglie numerose). Un’agevolazione importante, introdotta dalle recenti direttive ARERA, che l’amministrazione comunale ha voluto recepire e applicare in modo automatico, sgravando i cittadini dall’onere di presentare apposita richiesta.

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Tre rate e un saldo a fine anno

Per consentire l’applicazione di questo bonus e garantire al contempo un adeguato flusso di cassa per le casse comunali, si è reso necessario deliberare le scadenze per l’anno in corso. La fatturazione, attivata in questi giorni, prevede il pagamento del 75% dell’importo dovuto (calcolato sulle tariffe del 2025) ripartito in tre rate con scadenze fissate al 30 giugno, 31 agosto e 31 ottobre 2026. Il saldo, calcolato a conguaglio con le tariffe che verranno approvate per il 2026, sarà invece richiesto per il 31 dicembre.

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L’obiettivo di garantire la liquidità dell’ente

«L’obiettivo principale – ha sottolineato il dottor Baiunco – era quello di ripristinare la liquidità dell’ente, necessaria per far fronte ai costi del servizio di raccolta differenziata. L’applicazione automatica del bonus sociale ha richiesto un iter complesso per l’acquisizione dei dati ISEE dall’INPS, ma ci permette oggi di offrire un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà».

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Il commento del sindaco Cammarata

Anche il sindaco Cammarata, superato l’inghippo iniziale, ha rimarcato l’importanza del provvedimento: «Il bonus sociale rappresenta una grande opportunità di sostegno per le famiglie e, allo stesso tempo, garantisce all’ente la possibilità di introitare risorse preziose. La TARI è fondamentale per assicurare il buon espletamento del servizio di gestione dei rifiuti, e un adeguato livello di riscossione ci permette di programmare le attività con maggiore serenità».

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Le preoccupazioni dell’opposizione sui futuri rincari

Non sono mancate, tuttavia, le voci critiche da parte dell’opposizione. Il consigliere Andrea Arena ha ricordato che «quest’anno sarà uno degli anni più duri per la comunità di Piazza Armerina, poiché la TARI subirà un aumento stimato in 800.000 euro». Un dato che getta un’ombra sulle agevolazioni appena approvate e che lascia presagire ulteriori dibattiti in sede di approvazione del bilancio.