L’Asp di Enna traccia il bilancio di Salute per tutti a sostegno dei più fragili

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha recentemente illustrato i brillanti risultati ottenuti durante il primo anno di operatività del progetto Salute per tutti. Questa iniziativa si inserisce a pieno titolo nel Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. L’incontro del 16 giugno ha permesso di fare il punto su un percorso virtuoso finanziato dall’Unione Europea per rafforzare l’assistenza sanitaria e renderla davvero accessibile a tutti in sette regioni italiane tra cui la Sicilia. L’obiettivo primario punta dritto al cuore del problema cercando di garantire cure adeguate a chi si trova in condizioni di svantaggio socio-economico.

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Una forte sinergia tra istituzioni pubbliche e terzo settore

Il Direttore Sanitario Paolo La Paglia ha aperto i lavori di una giornata ricca di presenze istituzionali di rilievo. Hanno partecipato attivamente all’evento la parlamentare Maria Stefania Marino, il Presidente del Libero consorzio Piero Capizzi e i sindaci dei comuni capofila del territorio. Insieme a loro hanno preso la parola Maria Giuseppina Lecce per l’Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti ed Uccio Muratore in rappresentanza della Società Iblea Servizi. Un ruolo determinante spetta ai dirigenti aziendali Loredana Disimone, Eleonora Caramanna, Paolo Di Venti e Gianluca Pirrera che hanno guidato magistralmente la fase di coprogettazione. Questa grande alleanza tra pubblico e privato sociale si concentra sul contrasto alla povertà sanitaria per offrire risposte concrete alle fasce vulnerabili della popolazione locale.

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Centinaia di prestazioni specialistiche erogate in modo totalmente gratuito

I dati raccolti sul campo superano ampiamente le più rosee aspettative iniziali e dimostrano la validità del modello adottato. Fino al 31 dicembre 2025 i medici hanno garantito ben 392 visite specialistiche a costo zero per i pazienti. Questa imponente mole di lavoro ha portato benefici diretti a circa duecento cittadini e tra questi figurano quarantuno persone di origine extracomunitaria. Le prestazioni coprono ambiti cruciali per il benessere quotidiano spaziando dall’oculistica all’ortopedia e includono anche cardiologia, odontoiatria, diabetologia, otorinolaringoiatria e medicina interna. La tendenza mostra un costante aumento delle richieste poiché soltanto nel primo trimestre del 2026 gli ambulatori hanno già registrato oltre cento accessi.

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Pazienti soddisfatti grazie a tempi di attesa ridotti e grande disponibilità

I promotori del progetto non si accontentano dei semplici numeri ma puntano costantemente all’eccellenza del servizio offerto. Un’attenta analisi qualitativa ha raccolto le impressioni dirette degli utenti per individuare tempestivamente eventuali punti deboli e migliorare l’organizzazione generale. I risultati dell’indagine di gradimento premiano nettamente il lavoro svolto dalle equipe mediche e dal personale amministrativo. I cittadini apprezzano in modo particolare l’estrema facilità nel prenotare le visite e i tempi di attesa davvero contenuti. La cortesia degli operatori sanitari e la chiarezza delle informazioni fornite completano un quadro estremamente positivo che consolida la fiducia verso la sanità pubblica.

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Un modello di welfare comunitario pronto a crescere nel futuro

L’esperienza maturata sul campo promuove a pieni voti la coprogettazione come strumento strategico per lo sviluppo di politiche sociali efficaci. Il dialogo continuo tra le istituzioni e gli Enti del Terzo Settore crea un ambiente favorevole per avvicinare sempre di più i servizi ai reali bisogni delle persone. Questo approccio innovativo potenzia le capacità organizzative di tutti i soggetti coinvolti e costruisce legami solidi basati sulla fiducia reciproca. I partecipanti all’incontro hanno espresso il forte desiderio di estendere questa felice intuizione ad altri settori della sanità locale per trasformare un progetto di successo in un metodo di lavoro permanente e radicato nel territorio provinciale.