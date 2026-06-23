Il PD di Enna esulta per l’elezione di Greco e attacca il consigliere Gargaglione. I nuovi assetti in consiglio comunale

Il Partito Democratico di Enna esprime piena soddisfazione per le decisioni assunte durante l’ultima seduta consiliare. Il rinnovo dei vertici di Sala Euno e l’approvazione di manovre economiche cruciali segnano un passaggio vitale per la politica cittadina. L’incontro ha visto l’elezione del nuovo presidente del Consiglio comunale, un evento che apre una nuova fase operativa per l’amministrazione locale.

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Gli auguri al neo presidente

I vertici locali del partito accolgono con grande favore la nomina di Marco Greco alla presidenza dell’assemblea. La speranza espressa dalla sezione guidata dal segretario Giuseppe Seminara si concentra sulle doti di equilibrio e autorevolezza del nuovo eletto. Il PD confida in un rilancio profondo del dibattito politico cittadino affinché l’aula diventi «un luogo di confronto alto, aperto e partecipato». Secondo i democratici questo ruolo istituzionale ha faticato a emergere negli ultimi tempi e oggi necessita di un forte recupero per il bene di tutta la comunità ennese.

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Autodromo e bilancio tra le priorità

L’assemblea ha dato il via libera ad atti considerati strategici per il futuro del capoluogo. Il gruppo consiliare esprime forte apprezzamento per la revoca dello stato di liquidazione dell’Ente Autodromo. Questa mossa permette di guardare con rinnovato ottimismo al rilancio di una struttura sportiva nevralgica per l’economia del territorio. Semaforo verde anche per la Rottamazione Quinquies e per un’importante variazione di bilancio. I fondi in questione serviranno per sostenere le imminenti festività della Patrona e per finanziare urgenti interventi di manutenzione urbana. I consiglieri democratici rivendicano di aver sostenuto questi provvedimenti con puro spirito costruttivo nell’interesse esclusivo della città.

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Lo scontro politico in aula

Il clima positivo per i traguardi amministrativi raggiunti lascia però spazio a una dura polemica politica. Il bersaglio delle critiche dem è il consigliere Gargaglione, reo di aver rilasciato dichiarazioni ritenute inopportune durante il dibattito in aula. La nota ufficiale del partito ricorda le pesanti accuse mosse dallo stesso Gargaglione contro i Giovani Democratici durante la passata campagna elettorale. I vertici del partito sottolineano come alle famiglie dei ragazzi coinvolti non siano mai arrivate le doverose scuse formali per quelle affermazioni.

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L’invito alle dimissioni

La dirigenza del Partito Democratico rincara la dose evidenziando una scarsa partecipazione attiva ai lavori consiliari da parte dell’esponente politico avversario. La nota diramata suggerisce a Gargaglione di fare una seria riflessione sul proprio ruolo. Se manca la volontà di contribuire con continuità alle attività dell’aula, il PD consiglia apertamente di valutare le dimissioni per lasciare il posto a «chi sia disposto a svolgere il mandato con maggiore rispetto verso i cittadini, i giovani e le istituzioni».