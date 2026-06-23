Enna pronta per il gran finale della Settimana Europea Federiciana

Dal 3 al 5 luglio 2026 Enna torna a respirare le atmosfere del Medioevo. Dopo gli eventi di maggio prende il via la fase estiva della ventesima edizione della Settimana Europea Federiciana. Il capoluogo si prepara a celebrare la storia e il mito dell’imperatore Federico II con una tre giorni ricca di appuntamenti. L’evento trasforma la città in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto per far rivivere i fasti della corte imperiale.

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Una macchina organizzativa tra storia e integrazione

La rassegna nasce dall’impegno della Casa d’Europa di Enna e vanta il patrocinio del Ministero della Cultura. Sotto lo slogan programmatico «Uniti nella diversità» l’evento crea un ponte ideale tra il glorioso passato della Sicilia e i moderni valori di integrazione della Comunità Europea. Antonio Messina cura la direzione artistica in stretta sinergia con gli assessori comunali Marilisa Milano e Katia Randazzo. L’Officina Medievale guida invece l’imponente macchina organizzativa coordinando l’arrivo dei gruppi storici da tutta l’isola e curando minuziosamente la preparazione degli abiti d’epoca per i figuranti ennesi.

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Il programma prende il via con l’investitura degli arcieri

Il weekend federiciano entra nel vivo venerdì 3 luglio al tramonto. Il suggestivo Chiostro dell’Eremo di Montesalvo ospita la solenne cerimonia di investitura degli arcieri. Subito dopo l’attenzione si sposta nel cortile dell’Urban Center per ricreare le atmosfere della corte dello Stupor Mundi con performance teatrali e musicali. La prima serata culmina con il concerto del gruppo folk Tir-Na-Nog che porta ritmi celtici e medievali nel cuore della città trasformando l’area in una grande festa.

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Palio dei quartieri e corteo notturno animano il sabato

La giornata di sabato 4 luglio accende lo spirito competitivo cittadino. Piazza Duomo e Viale IV Novembre diventano l’arena per il Palio degli Antichi Quartieri e il Trofeo Regnum Siciliae con appassionanti sfide di tiro con l’arco e giochi storici a squadre. Il momento più suggestivo arriva in serata con l’ingresso simbolico dell’Imperatore alla Porta di Janniscuru. Un affascinante corteo notturno illuminato dai ceri accompagna i figuranti fino al Piazzale di San Sebastiano per la proclamazione del quartiere vincitore e uno spettacolare gioco di fuoco conclusivo.

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Il gran corteo storico chiude la ventesima edizione

Domenica 5 luglio segna l’apoteosi della manifestazione. La mattina prevede i tradizionali tornei al Castello di Lombardia mentre nel pomeriggio parte dalla Torre di Federico il maestoso Gran Corteo Storico. Centinaia di figuranti tra nobili e falconieri sfilano per le vie del centro fino a raggiungere l’antico maniero per la consegna ufficiale delle chiavi della città all’Imperatore. L’area accoglie mercanti e giullari per chiudere in bellezza questo importante traguardo ventennale. I cittadini interessati a partecipare attivamente al corteo possono ancora recarsi all’Urban Center per scegliere il proprio abito storico.