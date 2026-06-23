A partire da mercoledì 24 giugno e fino a venerdì 26 la strada provinciale 1 subisce una chiusura al traffico veicolare unicamente nella direzione di marcia che da Enna Bassa sale verso il capoluogo. Il blocco della circolazione, disposto dal Libero Consorzio Comunale, inizia dall’intersezione con la Sp 51 San Calogero e si estende fino alla via panoramica monte Cantina per permettere alla ditta appaltatrice di eseguire un profondo restyling dell’asfalto ormai fortemente ammalorato. Gli automobilisti in discesa possono invece viaggiare regolarmente sulla corsia opposta, mentre chi deve raggiungere Enna alta ha a disposizione la via San Calogero come percorso alternativo. Questo cantiere fa parte di un maxi progetto di manutenzione straordinaria da oltre due milioni e mezzo di euro che coinvolge diverse strade provinciali. L’amministrazione garantisce la riapertura della strada ogni sera dopo le 18 per minimizzare l’impatto sul traffico cittadino, specialmente durante le serate della Pizza Fest in piazza Europa. Il consigliere delegato Salvatore Cappa rassicura infatti i cittadini evidenziando come «l’avvio dei lavori sulla Sp 1 segue una tempistica contrattuale e la concomitanza con l’evento previsto in piazza Europa non era prevedibile», ribadendo l’assoluta urgenza di rimettere a nuovo un’arteria vitale per i collegamenti urbani. A completare l’intervento di decoro urbano, le squadre di manutenzione provinciale hanno già intrapreso una vasta operazione di rimozione delle erbacce lungo i margini della carreggiata, un’azione di bonifica e pulizia che proseguirà a breve anche lungo la strada di Scifitello.
Chiusura parziale della Sp 1 a Enna per il rifacimento dell’asfalto
Pubblicato il 23 Giugno 2026 da StartNews • Letto da 436 utenti