Villa Romana del Casale, rivoluzione d’estate tra visite notturne e biglietti digitali

L’estate a Piazza Armerina porta con sé una ventata di modernità per uno dei siti storici più amati della Sicilia. La Villa Romana del Casale cambia letteralmente passo, puntando su un’accoglienza rapida e al passo con le esigenze del turismo contemporaneo. La direzione ha avviato un profondo processo di rinnovamento per snellire le procedure di ingresso e regalare ai visitatori un’esperienza fluida, lontana dalle vecchie e noiose attese sotto il sole. Lo storico complesso, custode di mosaici unici al mondo, abbraccia la tecnologia e inaugura una stagione all’insegna dell’efficienza.

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Ingressi smart con lettori ottici e varchi automatizzati

Il fulcro di questa trasformazione digitale risiede nel debutto dei nuovi tornelli automatizzati. Tramite l’implementazione di una piattaforma di biglietteria elettronica avanzata, i turisti avranno la comodità di prenotare il proprio accesso direttamente da smartphone o computer. Al momento dell’arrivo basterà avvicinare il QR code ai lettori ottici per varcare subito la soglia dell’area archeologica, saltando a piè pari il passaggio dalle casse tradizionali. Carmelo Nicotra, direttore del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana, ha rassicurato l’utenza confermando l’entrata a pieno regime dei sistemi di pagamento telematico e della prevendita online nel giro di pochi mesi.

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Magia sotto le stelle: cancelli aperti fino a tarda sera

La tecnologia si sposa in modo impeccabile con il fascino della storia. Chi desidera esplorare gli antichi ambienti romani in una veste decisamente insolita e suggestiva, potrà godere del sostanzioso prolungamento degli orari di fruizione. Da oggi e fino al prossimo 14 settembre, l’intero complesso posticiperà la chiusura fino alle 23:30, offrendo un’alternativa affascinante e fresca alle torride mattinate estive. Questa importante estensione oraria farà da cornice a un intenso cartellone di appuntamenti e manifestazioni che animeranno le serate di luglio, agosto e settembre, trasformando la visita in un vero e proprio evento.

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Spettacoli e cultura anche al Teatro Antico di Morgantina

Il piano di valorizzazione tracciato dai vertici del Parco non si limita ai confini di Piazza Armerina, ma abbraccia l’intero comprensorio. Parallelamente alle novità introdotte per la Villa, l’ente scommette sul rilancio del sito di Aidone. Il Teatro Antico di Morgantina si prepara a diventare il palcoscenico ideale per una ricca serie di spettacoli e iniziative culturali. L’obiettivo è creare una sinergia perfetta tra i due poli d’attrazione, garantendo ai turisti un’immersione totale nell’arte e regalando al territorio un’estate di altissimo profilo.