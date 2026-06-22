Viabilità, ultimata la prima tranche di lavori sulle strade provinciali 81 e 81 bis

Buone notizie per gli automobilisti ennesi: si è conclusa la prima fase dei lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali 81 e 81 bis. Questa importante arteria, che unisce la zona di Papardura alla Strada Statale 117 bis, rappresenta un nodo nevralgico per la viabilità locale, permettendo di bypassare agilmente il centro abitato di Enna Bassa.

L’impresa incaricata, la N.G.A. Srl Costruzioni di Mussomeli, ha completato la stesura del conglomerato bituminoso lungo il tracciato interessato. L’intervento di ripristino dell’asfalto si è concentrato nei punti in cui il manto stradale risultava maggiormente usurato, risolvendo criticità evidenti. In parallelo, le squadre operative hanno portato a termine le fondamentali operazioni di pulizia dei presidi idraulici, indispensabili per il corretto deflusso delle acque meteoriche.

<br />

Un appalto da oltre 2,5 milioni per riqualificare sei arterie strategiche

Questa prima tranche di opere si inserisce in un quadro più ampio di interventi. L’appalto, per un valore contrattuale complessivo che supera i 2,5 milioni di euro (precisamente 2.525.000 euro), prevede il rifacimento e la messa in sicurezza di sei diverse arterie viarie di competenza provinciale. La ditta aggiudicataria è attualmente a lavoro anche negli altri cantieri previsti dal piano di riqualificazione.

«Si tratta di una prima tranche di interventi», precisa Salvatore Cappa, consigliere provinciale delegato alla Viabilità, confermando l’impegno dell’ente nel monitorare costantemente l’avanzamento dei lavori. L’obiettivo è quello di ottimizzare le risorse a disposizione per massimizzare la resa degli interventi sul territorio.

<br />

Il consigliere Cappa: “Utilizzeremo il ribasso d’asta per risolvere le criticità emerse in corso d’opera”

Il consigliere Cappa ha delineato le prossime tappe del cronoprogramma, annunciando l’intenzione di reinvestire le somme risparmiate in fase di gara. «Contiamo di utilizzare il ribasso a base d’asta per intervenire laddove si sono presentate ulteriori criticità», ha dichiarato. Tra le priorità individuate, c’è il completamento dei lavori proprio sulle strade provinciali 81 e 81 bis. L’obiettivo è sistemare l’ultimo tratto, in prossimità dell’innesto sulla SS 117, attualmente segnato da avvallamenti che compromettono la sicurezza degli automobilisti.

Un altro fronte caldo è rappresentato dalla Sp 130, anch’essa bisognosa di attenzione. «Su questa arteria necessita un ulteriore intervento di manutenzione straordinaria, in particolare di natura idraulica», aggiunge Cappa, assicurando l’impegno costante dell’amministrazione nel seguire «passo passo i vari cantieri nell’ambito della stessa aggiudicazione». Si tratta, infatti, di snodi cruciali per la mobilità del comprensorio, destinati a migliorare significativamente i collegamenti con il capoluogo.

<br />

Completato l’anello di Pergusa: strada pulita per atleti e cittadini

Tra i risultati già ottenuti, spicca il completamento dei lavori sull’anello viario che cinge il lago di Pergusa. Le operazioni di pulizia e sistemazione sono state ultimate, restituendo la strada non solo agli automobilisti, ma anche alla comunità. La riqualificazione dell’area permette ora una migliore fruizione dell’anello, diventato un punto di riferimento per i tanti podisti che scelgono Pergusa per i propri allenamenti quotidiani, così come per i cittadini che desiderano concedersi una salutare passeggiata immersi nella natura.