Sicilia – Oltre un milione di euro per l’autonomia delle donne vittime di violenza

La Regione Siciliana mette sul piatto 1,4 milioni di euro per aiutare le donne vittime di violenza a ricostruirsi una vita. L’assessorato della Famiglia e delle Politiche sociali ha appena pubblicato un bando rivolto ai centri antiviolenza e alle strutture a indirizzo segreto. I fondi puntano a garantire autonomia abitativa e inserimento nel mondo del lavoro per le donne coinvolte, comprese quelle con figli minori o disabilità a carico. L’obiettivo centrale è finanziare progetti cuciti su misura per ogni singola esigenza.

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Le parole dell’assessore regionale

Nuccia Albano chiarisce l’intento dell’iniziativa. «Con questo intervento vogliamo rafforzare un modello di presa in carico che metta davvero al centro la donna, accompagnandola in un percorso concreto di autonomia e libertà». L’assessore sottolinea come la semplice protezione non basti più. Occorrono strumenti veri per garantire indipendenza economica e una casa sicura. Un passaggio fondamentale riguarda le nuove generazioni. «L’avviso prevede anche interventi di sensibilizzazione e formazione nelle scuole per promuovere la cultura del rispetto, delle pari opportunità e del contrasto alla violenza di genere». La scuola diventa quindi il primo baluardo per la prevenzione.

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Dai tirocini all’affitto, gli aiuti in campo

Le misure del bando coprono un ampio ventaglio di necessità quotidiane. Il piano include borse lavoro fino a 10 mila euro e sostegni per chi decide di avviare un’impresa autonoma. I fondi permettono di pagare affitti, bollette, spese condominiali e perfino l’acquisto di mobili o attrezzature professionali. Non mancano aiuti per le esigenze pratiche di tutti i giorni come il servizio di babysitting, i corsi di alfabetizzazione o le spese per conseguire la patente di guida. Sul fronte educativo i centri antiviolenza potranno organizzare percorsi nelle scuole della durata minima di sei mesi. Questi progetti culmineranno in un evento obbligatorio fissato per la giornata del 25 novembre.

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Tempi e modalità per presentare le domande

I progetti devono partire dagli enti del terzo settore regolarmente iscritti al registro nazionale e con una solida esperienza nella gestione di strutture protette. Le associazioni devono aver già individuato la donna beneficiaria nel momento in cui presentano la richiesta formale. Le domande di ammissione ai fondi viaggiano esclusivamente tramite posta elettronica certificata. La finestra temporale per inoltrare la documentazione si apre il primo luglio e si chiuderà il 15 settembre 2026.