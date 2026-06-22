Marco Greco è il nuovo presidente del Consiglio comunale di Enna

Marco Greco guida da oggi il Consiglio comunale di Enna con Rosario Vasapollo al suo fianco nel ruolo di vicepresidente. I sedici consiglieri di maggioranza presenti in aula su un totale di ventiquattro hanno espresso un voto unanime per entrambe le cariche. Questo esito rappresenta una netta affermazione politica per la coalizione che sostiene l’amministrazione del sindaco Mirello Crisafulli. I consiglieri hanno confermato in pieno le previsioni della vigilia e hanno deciso di trattenere per sé anche la poltrona di vicepresidente senza concedere spazi all’opposizione. Le procedure di elezione hanno rappresentato il fulcro dell’ordine del giorno della seduta odierna assieme al giuramento formale del primo cittadino e della sua giunta. L’aula ha così sbloccato definitivamente la situazione di stallo registrata lo scorso sedici giugno a causa dell’assenza improvvisa del consigliere Ezio De Rose che aveva di fatto paralizzato i lavori consiliari.