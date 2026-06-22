La provincia di Enna organizza la macchina dei soccorsi per fronteggiare le emergenze estive

La macchina organizzativa della Protezione civile ennese scalda i motori in vista del picco estivo. Il Libero consorzio comunale di Enna ha infatti ufficializzato il calendario delle reperibilità per i propri tecnici durante i mesi di luglio e agosto. L’obiettivo principale resta quello di garantire una risposta tempestiva ed efficace sul territorio in caso di necessità. Il settore Lavori pubblici e Protezione civile, guidato dalla dirigente Daniela Lumera, ha trasmesso il piano operativo a tutti i sindaci della provincia, alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco. Una rete istituzionale fitta e indispensabile per coordinare al meglio le operazioni di soccorso.

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Numero verde e sala operativa per gestire le calamità complesse

Il personale in turno si occuperà specificamente delle emergenze classificate come “tipo b”. Parliamo di quegli eventi critici che, per natura ed estensione, richiedono l’intervento simultaneo di più enti o amministrazioni. I cittadini e le istituzioni locali possono contare sulla Sala operativa unificata, gestita in sinergia con la Prefettura. La struttura risponde ai numeri telefonici 0935.23201 e 0935.504936 e resta attiva dal lunedì al venerdì durante i normali orari d’ufficio. Nei giorni festivi e nei fine settimana scatta invece il piano di reperibilità telefonica costante per i tecnici incaricati.

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Il calendario dei tecnici reperibili giorno per giorno a luglio

La turnazione del mese di luglio coinvolge quattro esperti dell’ente di piazza Garibaldi. Il geometra Giuseppe Trovato coprirà i primi dieci giorni del mese, garantendo la reperibilità fino alla mezzanotte del 10 luglio. Subito dopo il testimone passerà alla collega Francesca Argento, operativa dall’11 fino al 19 luglio. La terza decade vedrà in prima linea la geometra Fabiola Russo, in turno dal 20 al 28 luglio. Le ultime tre giornate del mese saranno affidate al geometra Salvatore Ragonese, responsabile del Servizio protezione civile, che chiuderà il calendario assicurando la copertura fino alla mezzanotte del 31 luglio.

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La programmazione delle coperture operative per il mese di agosto

Anche per il mese di agosto il Libero consorzio ha strutturato una turnazione capillare, pensata per non lasciare sguarnito il territorio durante le settimane nevralgiche dell’estate. Il primo turno, dall’1 fino alla mezzanotte del 10 agosto, sarà nuovamente di competenza del geometra Giuseppe Trovato. Dall’11 al 13 agosto il coordinamento passerà al geometra Salvatore Ragonese. A cavallo del Ferragosto e fino al 22 del mese, la prontezza operativa sarà assicurata dalla geometra Francesca Argento. Infine, le ultime giornate, dal 23 fino al 31 agosto, vedranno in prima linea la geometra Fabiola Russo, che chiuderà il cerchio delle reperibilità estive.