Gestione dei rifiuti a Gela, scattano cinque arresti e il sequestro per l’azienda

La struttura di Timpazzo è gestita dalla società pubblica Impianti S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud. Piazza Armerina (pur trovandosi in provincia di Enna) è uno degli otto Comuni soci che compongono la società ed utilizzano questo impianto per conferire e smaltire i propri rifiuti solidi urbani.

L’ombra del traffico illecito di rifiuti si allunga sulla discarica pubblica di Timpazzo a Gela. Nelle prime ore della mattina i carabinieri del nucleo operativo ecologico di Caltanissetta, affiancati dal reparto territoriale locale, hanno eseguito cinque misure di arresti domiciliari. Il provvedimento ha colpito direttamente i vertici e i responsabili operativi della società in house Impianti Srr che gestisce il sito. Le pesanti accuse rivolte agli indagati riguardano presunti illeciti legati allo smaltimento dei materiali in arrivo da numerosi comuni siciliani.

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I nomi degli indagati e il commissariamento della società coinvolta

Tra le persone finite ai domiciliari figurano un manager dell’azienda e alcuni tecnici di riferimento della struttura. L’ordinanza riguarda inoltre i responsabili d’area del sito Contestualmente agli arresti le forze dell’ordine hanno posto sotto sequestro l’intera società Impianti Srr, ente controllato dalla Srr4. Per garantire la continuità operativa del servizio pubblico le autorità competenti hanno già nominato un commissario. Tutti i soggetti coinvolti hanno respinto fermamente ogni addebito.

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Oltre diecimila tonnellate di materiale interrato senza alcun trattamento preventivo

Il quadro investigativo tracciato dagli inquirenti delinea una gestione del tutto irregolare della discarica. Secondo i rilievi effettuati, il personale avrebbe conferito, movimentato e successivamente interrato un’enorme quantità di rifiuti solidi urbani indifferenziati. Gli accertamenti parlano di cifre che oscillano tra le diecimila e le dodicimila tonnellate di spazzatura nascosta sotto terra senza aver prima affrontato i necessari cicli di trattamento previsti dalla legge. Una pratica che ha di fatto trasformato l’impianto in un mero luogo di accumulo indiscriminato.

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Le gravi anomalie accertate sulla gestione del conferimento organico

Le indagini hanno portato alla luce ulteriori criticità relative alla frazione umida. Gli operatori dovevano obbligatoriamente trattare i rifiuti organici inviati dai comuni soci all’interno della struttura per seguire il corretto iter di recupero ambientale. Le verifiche sul campo hanno invece dimostrato che gli addetti sversavano molto spesso questo specifico materiale direttamente in discarica assieme al resto dell’immondizia. Un modus operandi che aggirava del tutto le norme fondamentali a tutela del territorio e della salute dei cittadini.