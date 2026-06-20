La musica entra in corsia: successo all’Umberto I per “Note per stare meglio”

Le corsie dell’ospedale Umberto I di Enna si riempiono di note. Ha riscosso un grande successo il primo appuntamento di “Note per stare meglio”, il nuovo ciclo di concerti voluto dalla Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale. L’obiettivo? Portare la musica tra le mura ospedaliere, offrendo a degenti e visitatori un momento di leggerezza e di stacco dalla difficile routine del ricovero.

Ad inaugurare la rassegna è stata l’orchestra ennese F.P. Neglia, magistralmente guidata dalla bacchetta del maestro Sergio Adamo, con il prezioso supporto dell’associazione Crescere Insieme. Un evento che rappresenta solo il primo passo di un progetto a lungo termine mirato a cambiare il volto dell’assistenza sanitaria nel territorio.

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Oltre la terapia: l’umanizzazione delle cure al centro

L’iniziativa dell’ASP poggia su due pilastri fondamentali. Il primo, e forse il più sentito, è la profonda convinzione che l’umanizzazione delle cure non sia un semplice vezzo, ma una componente essenziale del percorso terapeutico. L’idea di fondo è che la bellezza e l’arte possano avere un impatto tangibile sul benessere psicofisico, alleggerendo l’animo e favorendo un clima di accoglienza empatica.

Si tratta di una visione moderna della sanità, incentrata sulla persona a tutto tondo, che si allinea perfettamente con le direttive del Ministero della Salute, dove è già attivo un tavolo tecnico dedicato proprio all’umanizzazione dell’assistenza.

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L’ospedale come bene comune: la rete con le istituzioni

Il secondo obiettivo di “Note per stare meglio” è rinsaldare il legame tra la comunità ennese e il suo ospedale. La volontà è quella di far percepire l’Umberto I non solo come un luogo legato al dolore e alla malattia, ma come uno spazio di cura, di risoluzione e, auspicabilmente, di guarigione. Un bene prezioso da tutelare e valorizzare.

Non è un caso che al concerto inaugurale abbiano partecipato il Prefetto, il Sindaco e numerose autorità civili e militari. Una presenza corale che testimonia la volontà di fare rete, a cui si aggiunge l’importante sinergia con l’Università Kore, che apre le porte al futuro sviluppo di un Policlinico Universitario, garanzia di un’assistenza sempre più d’eccellenza.

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Le parole del direttore generale Mario Zappia

A tirare le fila del progetto è il Direttore Generale dell’ASP, Mario Zappia. «Attraverso l’arte vogliamo affermare un’idea di sanità nella quale la cura della persona non si esaurisce nella terapia ma comprende anche la sua dimensione umana ed emotiva», ha sottolineato il manager.

Zappia ha poi ribadito il ruolo fondamentale di queste iniziative a supporto del lavoro quotidiano del personale sanitario: «La musica, la bellezza, qualche ora leggera, non sono un di più rispetto alle cure e al prezioso lavoro che ogni giorno svolgono tutti i professionisti nei reparti, ma possono esserne parte integrante contribuendo al benessere dei pazienti, alleggerendo il peso della degenza per rendere l’ospedale un luogo di tutti, più accogliente e positivo, dove si pensi non solo alla sofferenza ma soprattutto alla guarigione».