Fai il pieno di salute: torna a Enna la giornata dedicata alla prevenzione e alla donazione

Domenica 21 giugno la città di Enna ospiterà la dodicesima edizione di “Fai il pieno di salute. Donare è benessere”. L’evento trasformerà piazza Duomo in un vero e proprio presidio medico all’aperto dedicato alla prevenzione e all’impegno civico. L’Avis Comunale organizza la manifestazione con il patrocinio del Comune e dell’Azienda Sanitaria Provinciale. L’iniziativa gode anche della collaborazione della Confraternita Maria Santissima della Visitazione e rientra nel calendario dei festeggiamenti per la Santa Patrona. Dalle ore 8:00 alle 13:00 i cittadini troveranno diverse associazioni pronte a offrire controlli gratuiti e informazioni utili per la salute.

<br />

L’appello per la raccolta del sangue nel delicato periodo estivo

L’autoemoteca dell’Avis accoglierà i volontari per le donazioni e le predonazioni di sangue. Le alte temperature e le vacanze estive causano spesso un calo fisiologico delle riserve ematiche. Gli ospedali mantengono invece un fabbisogno costante e proprio per questo motivo donare diventa un gesto ancora più prezioso nei mesi caldi. Insieme all’Avis scenderanno in piazza anche l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e la Lilt. Parteciperanno inoltre le numerose associazioni del Comitato Consultivo Aziendale dell’Asp, un solido gruppo di realtà che lavorano ogni giorno per migliorare l’accesso ai servizi sanitari sul territorio.

<br />

Musica e spettacolo per chiudere la giornata di festa nel segno della solidarietà

La sera la manifestazione cambierà volto per lasciare spazio all’aggregazione e alla musica. Alle ore 21:00 piazza Duomo farà da cornice all’esibizione della Banda Musicale dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Enna e del Coro degli Erei. Il maestro Carmelo Capizzi dirigerà i musicisti, mentre Elisa Di Dio presenterà l’evento serale. Lo spettacolo mira a celebrare i valori che animano il volontariato cittadino. La presidente dell’Avis comunale Maria Elena Spalletta ricorda il senso profondo dell’iniziativa. «La manifestazione si conferma un appuntamento capace di unire prevenzione, informazione, cultura e solidarietà, coinvolgendo l’intera comunità in una giornata dedicata al benessere collettivo» sottolinea la presidente. «La prevenzione rappresenta il primo strumento per prendersi cura della propria salute, mentre la donazione del sangue è un gesto concreto di responsabilità e generosità verso gli altri. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare alla manifestazione, a sottoporsi agli screening gratuiti e, per chi può, a donare il sangue. Ogni donazione può fare la differenza e contribuire a salvare delle vite».