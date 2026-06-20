Ennese arrestato a Bergamo. Aveva in casa armi e 78kg di droga

Un violento scontro nel cortile di una palazzina a Ponte San Pietro in provincia di Bergamo ha innescato una scoperta clamorosa. Tre malviventi hanno aggredito brutalmente un operaio metalmeccanico di trentaquattro anni originario della provincia di Enna. I soccorritori del 118 sono intervenuti tempestivamente e hanno trasportato l’uomo in ospedale in codice rosso a causa delle gravissime ferite riportate durante la colluttazione. Questo allarmante fatto di sangue ha spinto i Carabinieri della Compagnia di Bergamo ad avviare indagini immediate. L’obiettivo iniziale degli investigatori puntava a comprendere il movente esatto della spietata spedizione punitiva.

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La perquisizione domiciliare e il maxi sequestro

I militari hanno deciso di effettuare una rapida ispezione d’urgenza nell’abitazione del ferito per cercare tracce utili all’identificazione degli assalitori. All’interno dell’appartamento le forze dell’ordine si sono imbattute in un vero e proprio deposito logistico dedicato al narcotraffico. I carabinieri hanno recuperato e sequestrato un totale di quasi settantotto chilogrammi di sostanze stupefacenti già accuratamente confezionate e pronte per invadere le strade. Il carico illegale comprendeva ben cinquantasette chili di hashish, venti chili di marijuana e settantacinque grammi di cocaina. Gli investigatori hanno individuato inoltre bilancini di precisione e numerosi appunti manoscritti che provano un’intensa e metodica attività di spaccio.

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Il ritrovamento delle armi e l’arresto in ospedale

Il controllo approfondito dell’immobile ha fatto emergere anche un pericoloso arsenale a disposizione dell’operaio ennese. Le forze dell’ordine hanno rinvenuto un micidiale fucile a canne mozze con la matricola abrasa e un revolver. A seguito di questi inaspettati ritrovamenti le autorità giudiziarie hanno disposto l’arresto del trentaquattrenne. Le pesanti accuse a suo carico includono la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e il possesso illegale di armi da fuoco. Gli agenti piantonano l’indagato direttamente nella sua stanza di ospedale in stretta sorveglianza in attesa delle dimissioni. Nel frattempo le indagini proseguono a ritmo serrato per identificare i tre aggressori e per ricostruire con precisione la vasta rete criminale associata a questo imponente giro d’affari.