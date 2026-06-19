Valguarnera premia i contribuenti virtuosi con il nuovo regolamento. Approvato in Giunta il provvedimento

La Giunta comunale di Valguarnera ha approvato lo schema di regolamento che introduce misure premiali per i cittadini in regola con il pagamento dei tributi. La decisione trova espressione nella deliberazione numero 62 e applica le direttive introdotte dalla legge regionale siciliana 1/2026. Il documento normativo proseguirà adesso il suo iter istituzionale fino all’approvazione definitiva in Consiglio comunale.

<br />

Un patto di equità fiscale sul territorio

L’amministrazione locale punta a ottimizzare il sistema di riscossione delle entrate cittadine. L’obiettivo principale consiste nel radicare una cultura della legalità basata sulla responsabilità condivisa. Il Comune intende valorizzare i comportamenti corretti dei contribuenti attraverso l’introduzione di incentivi concreti. Questa strategia operativa garantisce ricadute positive dirette sulla tenuta del bilancio e sulla qualità dei servizi offerti alla comunità locale.

<br />

La posizione del vertice amministrativo

Il primo cittadino,Carmen Cutrona, sottolinea la valenza di questo traguardo per la gestione del paese. «Questo regolamento rappresenta un passaggio significativo nel percorso di modernizzazione della nostra macchina amministrativa» dichiara il sindaco. «Premiare chi è in regola significa rafforzare il principio di equità e costruire un rapporto più solido e trasparente tra Comune e cittadini». Un ente capace di riscuotere con efficienza si posiziona in modo strategico per intercettare i fondi regionali legati ai processi di efficientamento finanziario.

<br />

I vantaggi strategici per le casse comunali

L’assessore al Bilancio, Francesca Draià, evidenzia il cambio di passo nei rapporti con la cittadinanza: «Stiamo introducendo un approccio nuovo alla gestione delle entrate: meno conflittuale e più orientato alla collaborazione con i cittadini» spiega l’amministratore. «Chi è puntuale e corretto nei pagamenti deve essere riconosciuto e incentivato». La nuova architettura normativa migliora la sostenibilità delle casse municipali e favorisce una programmazione certa delle risorse pubbliche.